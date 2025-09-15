自由開講》強修財劃法本質是立院獨裁

◎小小公務員

民主是為了透過人民不斷的討論及不同立場的辯論過程找到人民的共識和國家的方向。

2024年11月6日國民黨3分鐘將《財劃法》送出委員會，12月20日國民黨團提出再修正動議表決三讀通過，送出委員會的版本跟中途協商版本跟最後三讀通過過的版本都不一樣，更離譜的是最後表決通過的版本是在最後一刻才拿出來的，為了混淆視聽中間還抽換了8次，也因此這個《財劃法》不但有程序違法疑慮，而且是在立委、行政院，乃至各地方政府都無法確定正確內容的情況下通過的，僅管藍白聲稱一切符合議事規則，但不代表這是民主，因為前面的攻防都是假的，只有最後通過的機密版本才是真的。

《財劃法》於2024年12月20日三讀通過，圖為國民黨委員在議場內慶賀。 （資料照）

藍白明明席次過半，無論怎麼跑立法流程都會贏，為什麼還要拒絕委員會審查？為什麼拒絕逐條討論？為什麼要拒絕先公開正確版本供多數立委、行政院及社會檢視？是不是想掩蓋修法本質的不公平？是不是想控管輿論呢？在我看來這就是披著民主外衣的獨裁。

《財劃法》是一部複雜的法律，它不僅涉及各縣市資源的公平分配，也涉及複雜的財稅計算和預算編列，這樣黑箱粗爆的立法，讓無數擔心國家的公民走上街頭，無數的專家學者示警，行政院多次的提醒，然而藍白不但視而不見，還透過優勢的媒體、社群資源極盡一切所能的抹黑、訕笑，這樣霸凌不同意見的民意才是造成最近社會對立的主因。

財劃法送出委員會的版本跟中途協商版本跟最後三讀通過過的版本都不一樣，最後因為公式列錯，而無法分配。圖為國民黨縣市首長、副首長記者會，要求中央解決。 （記者田裕華攝） （資料照）

如今修法犯錯了也不願承擔責任，仍然繼續抹黑中央，請問藍白支持者們，這樣的價值觀真的是你們要的嗎？藍白應該要為自己的黑箱修法檢討並且對走上街頭的青鳥道歉，對自己的支持者道歉，對台灣道歉。一個不懂得檢討道歉的政黨，政治操作再高明也是注定沒落，希望藍白能回到民主的本質，面對自己的錯誤，讓台灣擁有正常的在野黨用對的方式監督執政黨。

（作者為公務員）

