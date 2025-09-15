晴時多雲

名家分享~賴寇蒂》從安倍晉三到Charles Kirk——悲劇的巧合？

街頭造勢、群眾見面會，強調「貼近民眾」—這本來是民主社會一個很基本的政治互動，可是似乎有人要把它變成高風險的場域。
名家分享

名家分享

2025/09/15 13:30

◎賴寇蒂

近來因被刺殺而死亡的知名政治運動人物中，有兩位特別引起台灣社會關注：

一位是日本前首相安倍晉三，於2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊身亡；另一位是美國保守派青年運動領袖查理·柯克（Charlie Kirk），於2025年9月10日在猶他大學的公開演講活動中遭狙擊手射殺。

他們的意外去世震驚國際，兩件悲劇實際也有其特殊的「巧合」。

日本前首相安倍晉三，於2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊身亡。圖為當時電視快訊。（彭博檔案照）日本前首相安倍晉三，於2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊身亡。圖為當時電視快訊。（彭博檔案照）

1、「非國家權力中心人物」似乎已成為暴力目標的高風險人物

安倍晉三是前首相，在公開助選時維安大幅下降，結果在街頭演說遭遇槍擊。

Charlie Kirk不是現任官員，而是社會運動領袖。他的定位讓他有高度政治影響力，但又不享有總統級、國務卿級的維安資源。

美國保守派青年運動領袖查理·柯克（Charlie Kirk），於9月10日在猶他大學的演講活動中，遭狙擊手射殺。圖為柯克當時在發送帽子。（美聯社檔案照）美國保守派青年運動領袖查理·柯克（Charlie Kirk），於9月10日在猶他大學的演講活動中，遭狙擊手射殺。圖為柯克當時在發送帽子。（美聯社檔案照）

這兩者均非在位的權力人士，可是都是政黨工作中一個很重要的樞紐。

例如Kirk是保守派青年動員的樞紐，他的話語透過「轉折點美國」（Turning Point USA）組織，能影響數百萬年輕選民。

而安倍雖已不是首相但仍是自民黨的精神旗手，甚至是美日台三國安全合作的重要溝通橋樑。攻擊他等於攻擊一個政治陣營的心臟、國際陣營的關鍵節點。

這顯示現代政治暴力的目標，似乎已不再局限於傳統的權力核心，而是擴展到了那些能夠影響、動員和連結群眾的意見領袖。

2、民主互動場域的高風險化

街頭造勢、群眾見面會，強調「貼近民眾」—這本來是民主社會一個很基本的政治互動，可是似乎有人要把它變成高風險的場域。

新的高風險群體不只是現任領袖，前領袖、運動領袖、意見領袖也都變成潛在暗殺目標。

兩人都是在最「民主」的場合—公開演說、與民眾面對面交流時遇害。

如果這些「樞紐人物」在公開場域出事，會讓社會信心崩解，進而影響民主的正常運作。

綜合以上，深層的憂慮是：民主溝通的斷裂—感覺上有人想要破壞民主社會的互動機制。

因為他們阻止不了投票，可是可以阻斷意見交流和溝通宣傳。

當政治領袖不敢走上街頭，當民眾與政治人物的直接對話變成高風險行為，民主的血脈—公共溝通—就被切斷了。

這可能正是某些勢力想要的結果：

一個失去溝通能力、陷入永久對立的民主社會。

如果國際社會不正視這件事，民主政治可能真的會退化為「堡壘政治」。

這是民主國際的危機，值得深思。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

