自由開講》新版財劃法指標設計失衡 農業縣資源分配不敵都會區！

去年底，立法院強行通過《財政收支劃分法》修正案，雖然大幅提高地方政府總預算額度，卻沒有同步調整事權，形成「錢進地方、權責仍在中央」的矛盾。更令人難以接受的是，財政部已在覆議理由書中明確指出三讀條文在水平分配設計上存在重大瑕疵，卻仍遭藍白聯手否決，導致高達345億元的統籌分配稅款懸而未決，這場倉促闖關的後果，如今正由全體國民共同承擔。另外，修法細節中的分配指標設計，對農業縣極為不利，不僅侵蝕了資源分配的公平性，更可能讓農業縣在財政競爭上持續被邊緣化，形同犧牲農業縣的發展權益，嚴重違背財劃法調劑財政盈虛，均衡區域發展的核心精神。

人口指標的失衡：農業縣的隱形歧視

修法後，人口指標的權重從原本的20%大幅提升至45%。對嘉義縣來說，這並不是好消息。嘉義縣僅有48萬人口，相較於新北市400多萬的人口規模，直接在這項指標中失去了競爭力。

土地面積的權重被壓縮

嘉義縣幅員廣大，農業用地比例高，但土地面積的權重卻從20%降至10%。這是唯一對農業縣稍有公平的指標，卻被大幅削弱，導致農業縣在基礎建設和公共資源分配上進一步受限。

營利事業指標的不公

修法中營利事業營業額指標占比高達30%，對嘉義縣這樣的農業縣市極為不利。嘉義縣以農業和觀光業為主，營業額自然低於工業和科技產業集中的都會區。這項指標的設計，完全無視農業縣的經濟結構，只會讓資源更加向都市集中。

三級政府架構被忽視，鄉鎮市資源緊縮

修法以「六都思維」為基礎，但台灣仍是三級政府的架構運作模式。嘉義縣下轄的鄉鎮市，如布袋鎮、朴子市、水上鄉等，原本就資源有限，而統籌分配款更從8.24%降至5%。這樣的改變無疑讓農村地區雪上加霜，進一步限制了地方發展空間。

短視近利的危機：農業縣被邊緣化

這樣的修法或許短期內能讓每個縣市的分配款看似增加，但從長期來看，農業縣的處境將會越來越不利。都市縣市憑藉經濟結構優勢資源更豐富，而農業縣的發展空間卻被進一步壓縮。

農業縣的未來，不能只看眼前的數字

《財政收支劃分法》的核心應該是縮小城鄉差距，而不是讓貧富差距進一步擴大。嘉義縣和其他農業縣的需求必須被看見，農業的價值也應該被公平對待。我們不能僅止於分配額度的表面增加，更應著眼於長期發展的公平性與永續性。

正因如此，行政院也與全台各縣市首長商議，多數地方政府一致指出，新版財劃法不僅未能縮小城鄉差距，反而加劇資源分配失衡，亟需全面檢討計算公式與水平分配等指標，並透過修法加以改善。同時，行政院也強調，既然地方財源已增加，更應尊重地方制度精神，讓自治應辦事項真正回歸地方政府承擔；至於事權劃分與責任歸屬，則須由中央主動召集協商，與地方攜手尋求共識，才能真正落實財政公平與均衡發展。

（作者為立法委員）

