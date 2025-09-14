汪浩時間》台灣如何推動「戰時嚇阻」？

「戰時嚇阻」並非紙上談兵，而是台灣當下可以推動的務實戰略。真正的嚇阻不僅靠軍備，更靠政治設計：透過與美、日等盟友事先磋商，設定「侵略＝承認台灣」的不可逆後果。

◎ 汪浩

賴怡忠博士提出的「戰時嚇阻」的核心構想是：台灣應該設計一套政治、外交嚇阻機制，讓北京清楚知道，一旦對台動武，國際社會將立即承認台灣的國家地位。換言之，侵略的結果不是統一，而是促成台灣獨立，這才是真正能動搖中共決策的戰略高招。



一、威脅：中國的武力企圖

習近平一再強調「不放棄武力犯台」，意圖以戰爭解決其政權合法性與統治危機。對北京而言，台灣問題已不只是領土議題，更攸關中共政權存亡。但同時，中共也深知動武代價高昂，因此是否出手，取決於能否承受後果。台灣的任務，就是要讓中共明白，侵略不會帶來勝利，反而導向不可逆的失敗。

二、嚇阻條件：戰前協商與外交承認

有效的戰時嚇阻，必須在戰前與美、日盟友展開磋商，確立戰爭後果的明確性。

台灣應該讓習近平明白，一旦對台動武，反而等於幫台灣建國，這才是真正能動搖中共決策的戰略高招。（美聯社檔案照）

1. 戰爭即承認：台灣應說服美、日及歐洲盟邦表態—只要中國動武，就立即承認台灣的獨立地位。至於是承認「中華民國」還是「台灣共和國」，可事先與美、日討論，作為外交策略的籌碼。

2. 戰時承認路徑：不需平時就宣布獨立，而是將「宣佈獨立」和「承認獨立」留在戰爭爆發的瞬間，最大化震懾效應，同時避免平時挑釁北京。

3. 內部共識基礎：現階段「中華民國台灣」已成國內最廣泛的共識，能結合歷史憲制與民主正當性，避免陷入「國號之爭」的內耗，但需要向國際社會更廣泛地解釋「中華民國台灣」這一概念，讓嚇阻設計更具務實性與合法性。

三、戰略效果：侵略即建國

這套機制若落實，將產生三重戰略效果：

1. 直接嚇阻中共：讓習近平明白，開戰不會換來統一，反而等於幫台灣建國，進一步瓦解「一中框架」。

2. 團結台灣社會：透過「中華民國台灣」論述，減少統獨內耗，把注意力集中於軍事、經濟與民主韌性建設。

3. 塑造國際秩序：台灣與美、日若事前已有協議，戰爭爆發時就能立即行動，不致遲疑；而中國則將面臨全面外交孤立與戰略挫敗。

台灣應該服美、日及歐盟，只要中國動武，就承認台灣獨立地位。圖為台灣劍二防空飛彈。（資料照）

「戰時嚇阻」並非紙上談兵，而是台灣當下可以推動的務實戰略。真正的嚇阻不僅靠軍備，更靠政治設計：透過與美、日等盟友事先磋商，設定「侵略＝承認台灣」的不可逆後果。這樣的安排，才能讓中共在每一次考慮武力犯台時，必須面對最嚴峻的結局—不僅無法奪取台灣，還會親手促成台灣的國家正常化。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載汪浩臉書

