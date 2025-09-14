名家分享~James Jseng》一個市長，兩種警察

為什麼在台灣會有這兩種警察？為什麼在台北會有兩種截然不同的場景？蔣萬安做的好不好只有台北市的人才知道，但看這兩種畫面，這市長已經失格。

◎ James Jseng

我想，這照片說明了一切，我們連解釋都不用解釋，在蔣萬安的執政下，台北市警察顯然有兩批人，一種是在總統官邸外，穿制服，戴小帽，手無寸鐵，笑罵由人，在遊行禁制區集結的老百姓還可以踩踏警察，勒警察脖子，警察還拍拍灰塵說，沒事，這只是一場遊戲。

這照片說明了一切，我們連解釋都不用解釋，在蔣萬安的執政下，台北市警察顯然有兩批人。（取自貼文）

但在公館街頭，面對反對拆除圓環的學生年輕人，警察穿起反光背心，戴上防暴手套，扛人，抓人，迅速排除，訓練有素，雖然傳出現場有人動手毆警，但別忘了，上次在總統官邸外還有人踩到警察頭上去，嚴重推擠造成有女警送醫，但警察的克制與不作為，顯然還是拉出了差距。

黃國昌勒住中正一分局督察組陳姓組長的脖子。（圖擷自民眾黨YT直播）

甚至我們可以這樣懷疑，如果先前的勒警察脖子被一笑帶過，是不是正激起了後來的行動有人會對警察動手？踩你頭上，勒你脖子都無所謂了不是嗎？為什麼別人可以我就不可以？這樣的連鎖反應會不會使得警察更嚴重的陷入險境？

北市府13日凌晨開始動工拆除公館圓環及地下道，抗爭群眾遭警方壓制。（資料照）

為什麼在台灣會有這兩種警察？為什麼在台北會有兩種截然不同的場景？蔣萬安做的好不好只有台北市的人才知道，但看這兩種畫面，這市長已經失格，這市長已經偏袒，這市長已經有了私心，這市長，心中已經沒有了公平。



本文經授權轉載自James Jseng臉書





