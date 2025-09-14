晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~James Jseng》一個市長，兩種警察

為什麼在台灣會有這兩種警察？為什麼在台北會有兩種截然不同的場景？蔣萬安做的好不好只有台北市的人才知道，但看這兩種畫面，這市長已經失格。
名家分享

名家分享

2025/09/14 10:30

◎ James Jseng

我想，這照片說明了一切，我們連解釋都不用解釋，在蔣萬安的執政下，台北市警察顯然有兩批人，一種是在總統官邸外，穿制服，戴小帽，手無寸鐵，笑罵由人，在遊行禁制區集結的老百姓還可以踩踏警察，勒警察脖子，警察還拍拍灰塵說，沒事，這只是一場遊戲。

這照片說明了一切，我們連解釋都不用解釋，在蔣萬安的執政下，台北市警察顯然有兩批人。（取自貼文）這照片說明了一切，我們連解釋都不用解釋，在蔣萬安的執政下，台北市警察顯然有兩批人。（取自貼文）

但在公館街頭，面對反對拆除圓環的學生年輕人，警察穿起反光背心，戴上防暴手套，扛人，抓人，迅速排除，訓練有素，雖然傳出現場有人動手毆警，但別忘了，上次在總統官邸外還有人踩到警察頭上去，嚴重推擠造成有女警送醫，但警察的克制與不作為，顯然還是拉出了差距。

黃國昌勒住中正一分局督察組陳姓組長的脖子。（圖擷自民眾黨YT直播）黃國昌勒住中正一分局督察組陳姓組長的脖子。（圖擷自民眾黨YT直播）

甚至我們可以這樣懷疑，如果先前的勒警察脖子被一笑帶過，是不是正激起了後來的行動有人會對警察動手？踩你頭上，勒你脖子都無所謂了不是嗎？為什麼別人可以我就不可以？這樣的連鎖反應會不會使得警察更嚴重的陷入險境？

北市府13日凌晨開始動工拆除公館圓環及地下道，抗爭群眾遭警方壓制。（資料照）北市府13日凌晨開始動工拆除公館圓環及地下道，抗爭群眾遭警方壓制。（資料照）

為什麼在台灣會有這兩種警察？為什麼在台北會有兩種截然不同的場景？蔣萬安做的好不好只有台北市的人才知道，但看這兩種畫面，這市長已經失格，這市長已經偏袒，這市長已經有了私心，這市長，心中已經沒有了公平。


本文經授權轉載自James Jseng臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書