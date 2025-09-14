矢板明夫觀點》AI官員與柯文哲

東歐阿爾巴尼亞的拉馬首相11日表示，將任命一位由人工智慧（AI）生成的虛構人物擔任監督公共招標的新閣員。目的是杜絕官員的貪污。根據美國媒體的報導，生成AI擔任閣僚在全球尚屬首例。

◎矢板明夫

這兩天剛從日本回來，看到台灣社會的主要話題是前台北市長柯文哲被交保，然後又要被關回去的新聞。覺得有些悲哀。



台北政壇這幾日還是在吵柯案 。（資料照）

今天的國際社會出現重大變局。來自中國的威脅、美國的高關稅，台灣正在面對嚴峻的考驗。為了一個已經被起訴的被告，浪費如此龐大的社會資源，讓人覺得十分可惜。

關於柯文哲的涉案，不管是晶華城案，還是其他案件，都已經進入司法程序，最終做判斷的是法官。其他不相關人士的點評，實在沒有多大意義。

東歐阿爾巴尼亞的拉馬首相表示，將任命AI閣員。圖為拉馬首相。（取自貼文）

想起最近看到的一條新聞。東歐阿爾巴尼亞的拉馬首相11日表示，將任命一位由人工智慧（AI）生成的虛構人物擔任監督公共招標的新閣員。目的是杜絕官員的貪污。根據美國媒體的報導，生成AI擔任閣僚在全球尚屬首例。

阿爾巴尼亞任命AI閣員 保證不會貪

阿爾巴尼亞在公共招標方面的腐敗問題一直受到關注。拉馬政府這次推出虛擬人物擔任官員，是因為生成AI可以在很多重要事情上做出冷靜的判斷。而且絕不會貪圖財富，對他行賄是沒有用的。此舉旨在確保公共招標的透明度。具體細節尚未透露，預計經過國會的批准後將正式任命。拉馬首相表示，自己對於「100%無腐敗的國家」充滿信心。

這位AI閣僚的名字叫「迪埃拉」，在阿爾巴尼亞語中是「太陽」的意思。（取自貼文）

這位AI閣僚的名字叫「迪埃拉」，在阿爾巴尼亞語中是「太陽」的意思。阿爾巴尼亞政府還公布她的照片。在畫面中，她身穿該國傳統服裝。迪埃拉自今年1月起，已作為在線數位公文發行的虛擬助理投入工作。

如果阿爾巴尼亞的這次實驗成功，我想一定會有很多國家效仿。一開始或許只有宣傳作用，但是隨著生成AI的技術不斷深化，「他們」能做的事情一定會越來越多。說不定在不久的將來，我們會有機會看到生成AI參選台北市長。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





