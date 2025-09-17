晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「柯文哲現象」的省思與檢討

2025/09/17 09:30

◎ 林正二

柯文哲交保出來後，又興風作浪、妖風再起。柯P一踏出北檢，即在媒體包圍下發表談話，猛烈砲轟北檢、執政黨與賴總統並喊冤後，在長達兩百公尺、數百名小草簇擁「恭迎」下，走了將近半小時才上車離去，氣勢驚人！

柯文哲步出地檢署，大批支持者在場外聲援，上車前柯與支持者揮手道別。（資料照）柯文哲步出地檢署，大批支持者在場外聲援，上車前柯與支持者揮手道別。（資料照）

「一個涉案嚴重的貪污犯保釋出來，竟然變成遭政治迫害的悲劇英雄，萬民擁戴、歡呼，更在法院面前，以斷章取義手法，抨擊司法與執政黨，極度扭曲事實、顛倒是非。京華城案是國民黨北市議員鍾小平告發的，是單純的貪污司法案件，但柯文哲為了逃避法律責任，在野黨為了進行政治鬥爭，竟然將此司法案件扭曲為民進黨與賴清德的政治迫害，完全不符合事實。這在實施民主政治已三、四十年的台灣，實在不可思議，尤其對那些為爭取自由民主而犧牲的綠營前輩及其支持者，對柯與在野黨享受民主後卻濫用民主，顛倒是非、傷害民主，難以接受。「柯文哲現象」暴露了台灣脆弱的政經結構，賴政府與國人應深思。」

一、對法治的考驗：依照集會遊行法規定，法院四周禁止遊行示威。然而，黃國昌卻屢次率領大批小草包圍、抗爭正在審理柯案的北檢，跟員警推擠衝撞，黃不時對警察咆哮；同時黃等人在羈押庭旁聽，不斷發出聲音，影響法官的審案；最近黃更率眾衝撞警察，踩著員警頭頸翻滾作秀，黃更勒著員警督察脖子，踐踏法律與社會秩序，莫此為甚！

民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（資料照，圖擷取自民眾之聲YouTube）民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（資料照，圖擷取自民眾之聲YouTube）

民眾黨狂熱支持者的政治壓力對我國司法的獨立性有不良影響；台北地院是否為了避免太多政治的干擾，而三次判決柯交保，不得而知，但跟高院上次的發回更裁與一般人民的期待有一些落差。由於柯等人仍未承認犯行，又再度交保以高額保釋金出來後，柯與沈等是否勾串、滅證，外界質疑聲不斷。但柯此次出來後已經違反交保理由，明目張膽地跟同案證人陳智菡接觸，更隔空串證同案被告李文宗，並大肆批判北檢，扭曲事實，視法律無物，已引發北檢以接觸證人等四大理由要向北院抗告，要求再度羈押柯。

二、對民主法治的傷害：北檢偵辦柯案甚久，起訴書長達894頁，在人證、物證與事證齊全下明確地指出，柯收賄、圖利京華城，侵佔民眾黨鉅額政治獻金等情節鉅細靡遺。但柯文哲竟然睜眼說瞎話，以「斷章取義」手法，謊稱北檢查了一年多，都沒有查到任何東西，柯明目張膽地説謊，視法律無物到極點！民眾黨與國民黨人及支持者居於政治立場，也不分是非，裝著沒看到起訴書，嗆聲北檢政治辦案，指控執政黨操控司法，與實情不符。盲目的政治狂熱掩蓋了是非對錯，柯及在野黨不時以政治干預司法，嚴重傷害我國的民主法治！

三、造成社會的對立不安：這一年多來，在野黨動輒上街聲援柯，包圍地檢，激烈抨擊執政當局政治追殺，以煽情的不實言論轉移柯違法的事實，造成民眾對政府的不信任，以及社會的對立與不安。這是柯引發的，事實俱在，但柯不僅沒道歉，竟然怪罪、誣賴賴總統讓社會四分五裂，柯公然撒謊、打人喊救命到這種地步，實在有夠猖狂陰狠！

柯文哲涉京華城等案被羈押近一年，繳足7000萬元保金獲釋。（資料照）柯文哲涉京華城等案被羈押近一年，繳足7000萬元保金獲釋。（資料照）

四、表象與真實的差距：柯案會讓人如此震驚，是因為柯文哲的「偽善」已超越大家耳熟能詳的金庸小說面善心惡的岳不群。岳不群表面文質彬彬、正義凜然，但從他行事的脈絡與刻意「修飾」的言談舉止，沒多久即可識破他的表裡不一。然而，柯文哲卻是典型的隔壁「阿北」，看起來那麼「樸實坦直」，沒有任何「裝飾」，尤其是柯高腰褲上繫著耳機袋、腳穿布鞋的裝扮，以及直率的言談，打破了藍綠政治人物的刻板模型，吸引了大量討厭政治人物的年輕人崇拜，直到柯遭偵辦收押求處重刑，大家才發現柯的真面目。柯外貌誠懇親和，內心卻奸巧無比，很多人都被柯「樸實無華」的外表所騙，但仍有頗多死忠小草支持阿北。

五、不滿現狀的發洩口：最近二十幾年，台灣因中國吸金效應以及大學過多，年輕世代周延的思考能力與知識技能不足，世代與階層差距越來越大。柯見縫插針，以「超越藍綠」、「藍綠都是垃圾」的口號，吸引了大量不得志、厭惡藍綠鬥爭的選民與年輕人，成為他們不滿現況的發洩口。由於柯已成為這些人的精神支柱，因此，儘管柯沒有可改善現狀的具體可行政策，甚至北市的政績墊底，選民都不在乎，只要柯猛烈抨擊執政當局，民眾都義無反顧地支持他，以致柯的支持率一直維持在百分之二十幾，成為「庶民從政」的榜樣，改變了台灣的政治風貌。這是先進民主國家少有的奇特現象。柯以空洞口號及有趣煽情的言論、卻沒有實際解決問題的淺薄論政方式，這十年迅速崛起，但綜藝性的「網紅政治」卻嚴重影響台灣的往前邁進。

六、權力使人腐化：承辦柯案的檢查官譴責柯態度傲慢、視法律無物。柯的狂妄自大，是因為選民盲目的崇拜有以致之。表面上柯像「阿北」，實際上他治理台北市時是一言堂，極不尊重屬下的意見。由於社會大眾與媒體的偏愛擁載，與北市員工的畏懼噤聲，在「權力使人腐化」下，柯從平民市長逐漸成為專橫獨斷、貪得無厭的政客，膽大妄為到在市長辦公室收取巨額的不當現金。

七、政治獻金的漏洞：柯自視甚高，自以為有高智商，可遊走法律邊緣、鑽漏洞，從中上下其手，謀取利益；柯因此創建了「木可公司」與「眾望基金會」，謀取錢財。檢方起訴書指出，柯透過木可等7大手法侵占民眾黨政治獻金高達6834萬元。柯不願用他的聰明才智，加強改善市政與政見，卻用來謀財及政治鬥爭，令人不齒。

檢方認定柯文哲涉侵占6834萬政治獻金。（資料照，本報製表）檢方認定柯文哲涉侵占6834萬政治獻金。（資料照，本報製表）

從上述柯文哲從政後所顯現的奇特現象，值得社會大眾與政府深思、檢討。建議賴政府長期推動全台均優小班制開放討論式教學，加強中小學與大學生的獨立思考與分辨是非的能力，以及對公共事務的瞭解與就業知識技能，並在政治獻金上有更嚴謹的規定等，這樣台灣才能轉變為優質的民主國家，長治久安。

（作者為退休駐美外交人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書