自由開講》「柯文哲現象」的省思與檢討

◎ 林正二

柯文哲交保出來後，又興風作浪、妖風再起。柯P一踏出北檢，即在媒體包圍下發表談話，猛烈砲轟北檢、執政黨與賴總統並喊冤後，在長達兩百公尺、數百名小草簇擁「恭迎」下，走了將近半小時才上車離去，氣勢驚人！

柯文哲步出地檢署，大批支持者在場外聲援，上車前柯與支持者揮手道別。（資料照）

「一個涉案嚴重的貪污犯保釋出來，竟然變成遭政治迫害的悲劇英雄，萬民擁戴、歡呼，更在法院面前，以斷章取義手法，抨擊司法與執政黨，極度扭曲事實、顛倒是非。京華城案是國民黨北市議員鍾小平告發的，是單純的貪污司法案件，但柯文哲為了逃避法律責任，在野黨為了進行政治鬥爭，竟然將此司法案件扭曲為民進黨與賴清德的政治迫害，完全不符合事實。這在實施民主政治已三、四十年的台灣，實在不可思議，尤其對那些為爭取自由民主而犧牲的綠營前輩及其支持者，對柯與在野黨享受民主後卻濫用民主，顛倒是非、傷害民主，難以接受。「柯文哲現象」暴露了台灣脆弱的政經結構，賴政府與國人應深思。」

請繼續往下閱讀...

一、對法治的考驗：依照集會遊行法規定，法院四周禁止遊行示威。然而，黃國昌卻屢次率領大批小草包圍、抗爭正在審理柯案的北檢，跟員警推擠衝撞，黃不時對警察咆哮；同時黃等人在羈押庭旁聽，不斷發出聲音，影響法官的審案；最近黃更率眾衝撞警察，踩著員警頭頸翻滾作秀，黃更勒著員警督察脖子，踐踏法律與社會秩序，莫此為甚！

民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（資料照，圖擷取自民眾之聲YouTube）

民眾黨狂熱支持者的政治壓力對我國司法的獨立性有不良影響；台北地院是否為了避免太多政治的干擾，而三次判決柯交保，不得而知，但跟高院上次的發回更裁與一般人民的期待有一些落差。由於柯等人仍未承認犯行，又再度交保以高額保釋金出來後，柯與沈等是否勾串、滅證，外界質疑聲不斷。但柯此次出來後已經違反交保理由，明目張膽地跟同案證人陳智菡接觸，更隔空串證同案被告李文宗，並大肆批判北檢，扭曲事實，視法律無物，已引發北檢以接觸證人等四大理由要向北院抗告，要求再度羈押柯。

二、對民主法治的傷害：北檢偵辦柯案甚久，起訴書長達894頁，在人證、物證與事證齊全下明確地指出，柯收賄、圖利京華城，侵佔民眾黨鉅額政治獻金等情節鉅細靡遺。但柯文哲竟然睜眼說瞎話，以「斷章取義」手法，謊稱北檢查了一年多，都沒有查到任何東西，柯明目張膽地説謊，視法律無物到極點！民眾黨與國民黨人及支持者居於政治立場，也不分是非，裝著沒看到起訴書，嗆聲北檢政治辦案，指控執政黨操控司法，與實情不符。盲目的政治狂熱掩蓋了是非對錯，柯及在野黨不時以政治干預司法，嚴重傷害我國的民主法治！

三、造成社會的對立不安：這一年多來，在野黨動輒上街聲援柯，包圍地檢，激烈抨擊執政當局政治追殺，以煽情的不實言論轉移柯違法的事實，造成民眾對政府的不信任，以及社會的對立與不安。這是柯引發的，事實俱在，但柯不僅沒道歉，竟然怪罪、誣賴賴總統讓社會四分五裂，柯公然撒謊、打人喊救命到這種地步，實在有夠猖狂陰狠！

柯文哲涉京華城等案被羈押近一年，繳足7000萬元保金獲釋。（資料照）

四、表象與真實的差距：柯案會讓人如此震驚，是因為柯文哲的「偽善」已超越大家耳熟能詳的金庸小說面善心惡的岳不群。岳不群表面文質彬彬、正義凜然，但從他行事的脈絡與刻意「修飾」的言談舉止，沒多久即可識破他的表裡不一。然而，柯文哲卻是典型的隔壁「阿北」，看起來那麼「樸實坦直」，沒有任何「裝飾」，尤其是柯高腰褲上繫著耳機袋、腳穿布鞋的裝扮，以及直率的言談，打破了藍綠政治人物的刻板模型，吸引了大量討厭政治人物的年輕人崇拜，直到柯遭偵辦收押求處重刑，大家才發現柯的真面目。柯外貌誠懇親和，內心卻奸巧無比，很多人都被柯「樸實無華」的外表所騙，但仍有頗多死忠小草支持阿北。

五、不滿現狀的發洩口：最近二十幾年，台灣因中國吸金效應以及大學過多，年輕世代周延的思考能力與知識技能不足，世代與階層差距越來越大。柯見縫插針，以「超越藍綠」、「藍綠都是垃圾」的口號，吸引了大量不得志、厭惡藍綠鬥爭的選民與年輕人，成為他們不滿現況的發洩口。由於柯已成為這些人的精神支柱，因此，儘管柯沒有可改善現狀的具體可行政策，甚至北市的政績墊底，選民都不在乎，只要柯猛烈抨擊執政當局，民眾都義無反顧地支持他，以致柯的支持率一直維持在百分之二十幾，成為「庶民從政」的榜樣，改變了台灣的政治風貌。這是先進民主國家少有的奇特現象。柯以空洞口號及有趣煽情的言論、卻沒有實際解決問題的淺薄論政方式，這十年迅速崛起，但綜藝性的「網紅政治」卻嚴重影響台灣的往前邁進。

六、權力使人腐化：承辦柯案的檢查官譴責柯態度傲慢、視法律無物。柯的狂妄自大，是因為選民盲目的崇拜有以致之。表面上柯像「阿北」，實際上他治理台北市時是一言堂，極不尊重屬下的意見。由於社會大眾與媒體的偏愛擁載，與北市員工的畏懼噤聲，在「權力使人腐化」下，柯從平民市長逐漸成為專橫獨斷、貪得無厭的政客，膽大妄為到在市長辦公室收取巨額的不當現金。

七、政治獻金的漏洞：柯自視甚高，自以為有高智商，可遊走法律邊緣、鑽漏洞，從中上下其手，謀取利益；柯因此創建了「木可公司」與「眾望基金會」，謀取錢財。檢方起訴書指出，柯透過木可等7大手法侵占民眾黨政治獻金高達6834萬元。柯不願用他的聰明才智，加強改善市政與政見，卻用來謀財及政治鬥爭，令人不齒。

檢方認定柯文哲涉侵占6834萬政治獻金。（資料照，本報製表）

從上述柯文哲從政後所顯現的奇特現象，值得社會大眾與政府深思、檢討。建議賴政府長期推動全台均優小班制開放討論式教學，加強中小學與大學生的獨立思考與分辨是非的能力，以及對公共事務的瞭解與就業知識技能，並在政治獻金上有更嚴謹的規定等，這樣台灣才能轉變為優質的民主國家，長治久安。

（作者為退休駐美外交人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法