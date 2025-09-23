自由開講》還原歷史 大刀隊榮光屬國軍官兵

◎ 梅信鑫

紀念幣上的「大刀」爭議

中國大陸央行日前宣布，將發行「抗日戰爭勝利八十週年」紀念幣，圖案包括「大刀進行曲」雕塑與「大刀隊」。表面上是緬懷抗戰，實際卻引發疑問：這些符號真的屬於共產黨的抗戰歷史嗎？

大刀隊的真實身分

歷史清楚記載，「大刀隊」並非八路軍或新四軍，而是國軍第二十九軍所屬部隊。（取自維基百科）

歷史清楚記載，「大刀隊」並非八路軍或新四軍，而是 國民革命軍第二十九軍所屬部隊。1937年盧溝橋事變爆發時，29軍士兵以大刀對抗日軍的槍械，短兵相接，付出慘烈代價。這股英勇精神感動民眾，被譜成《大刀進行曲》，廣為傳唱。正如傅作義將軍回憶錄所述，這支隊伍是國軍血戰的象徵，而非共軍的功勞。

共軍在抗戰的角色

雖然抗戰期間有「國共合作」的名義，但實際上，八路軍與新四軍的規模有限，主要著眼於根據地發展。正面戰場上的大型會戰，如淞滬、南京保衛戰、台兒莊與衡陽保衛戰，都是由國軍承擔。根據《中華民國史稿》整理，國軍在八年抗戰中死亡人數達數百萬人，這段犧牲遠非紀念幣上所呈現的符號能夠涵蓋。

紀念幣的符號政治

當「大刀隊」被刻入紀念幣，卻被置於「中國人民抗日戰爭」的敘事框架裡，等於把國軍的犧牲與共產黨的形象混為一談。這種符號政治，逐步形塑一種「共軍才是抗戰主力」的印象。對於不了解歷史細節的年輕世代，這無疑是一次對記憶的再造。

被掩蓋的記憶

國軍在抗戰中流血犧牲，卻常在今日被淡化甚至錯置。對台灣社會而言，理解真實的抗戰歷史，不只是對往事的尊重，更是對國家正統性的認知。若僅記得延安的號角，卻遺忘盧溝橋上的大刀，將是對歷史的不公。

退輔會9月初舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利80周年大會」，主委嚴德發頒發榮譽狀及榮譽紀念章予參戰老兵。（資料照，退輔會提供）

總結

紀念幣本應承載記憶，但若記憶被選擇性展示，就成了另一種遺忘。真正的抗戰記憶，不該被單一政權壟斷。大刀隊的榮光，屬於29軍這群用血肉守護國土的將士。八十年後，若要真正致敬，就應還原歷史，把榮耀還給那些在盧溝橋浴血奮戰的國軍官兵。

（作者為學生）

