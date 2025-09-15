晴時多雲

自由開講》學測模考倫理震撼 從「我的媽媽是代理孕母」談起

2025/09/15 09:30

◎ 陳鈺珊

近日，北北基舉行的一一四學年度學測聯合模擬考試中，國文作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發了廣泛的社會關注與爭議。題目引導學生思考：「我也怕我朋友知道了會怎麼看我。是羨慕？是感激？還是尷尬？我從來沒想過，媽媽還會懷孕…她懷的不是我的弟弟或妹妹，而是別家的孩子。」面對如此衝擊性的情境設定，學生普遍反應觀感不佳，認為題目令人不適。這不僅是一次寫作測驗的風波，更深刻凸顯目前教育在處理複雜倫理議題時所面臨的困境與挑戰。

自由開講》學測模考倫理震撼 從「我的媽媽是代理孕母」談起新課綱強調素養題，近年大學入學考試也越來越多時事題目。考生示意圖。（資料照）

爭議的核心，並非代理孕母此一議題本身不該被討論，而在於命題者選擇了極具挑戰性的「第一人稱敘事」視角。該題目強行將考生置入一個充滿潛在標籤、身分認同混淆與家庭關係張力的情境中。這已超越了單純的文筆或結構評量，而是直接探問、甚至衝撞了青少年學子尚未穩固的心理邊界與價值觀。在缺乏真實生命經驗與社會學背景知識的前提下，要求考生在短時間內承擔如此沉重的情感負荷，並以「我」的口吻流暢書寫，無疑是強人所難。學生的「觀感不佳」，正是這種認知與情感雙重超載的直接體現。

另一方面，題目也試圖呈現代理孕母的另一種角度：「有些人想當媽媽，卻沒有機會。我只是把我有的，借給她用一下。」此觀點點出了利他主義、女性身體自主權，以及不孕夫妻的渴望，讓議題的複雜性得以展現。然而，這種將「無私出借子宮」的溫情敘事，與子女可能面臨的「尷尬」與社會壓力並陳，反而形成一種巨大的倫理張力。這對成人世界都是艱深的辯證，卻要求高中生在考場壓力下迅速消化並做出回應，其命題方式的妥適性顯然值得商榷。

將具高度爭議性的社會議題納入教育場域，其目的在於培養學生的思辨能力、同理心與多視角關懷，這點值得肯定。從死刑存廢、核能爭議到基因編輯，訓練學生勇敢面對複雜的當代課題，是公民教育不可或缺的一環。然而，「好的目的」必須有「恰當的方法」來達成。此次作文題目的爭議，不在於「該不該談論代理孕母」，而在於「我們該如何談」。一個好的引導，應是搭起鷹架，而非將學生推下懸崖。

北北基學測聯合模擬考試，作文題目「媽媽是代理孕母」引發爭議。（資料照）北北基學測聯合模擬考試，作文題目「媽媽是代理孕母」引發爭議。（資料照）

一個更穩妥且具教育性的作法，或許是改變提問的架構。與其採用沉浸式、可能造成心理負擔的第一人稱角色扮演，不如轉化為更具安全距離的分析性或評論性題型。例如，可提供背景資料，要求學生「分析代理孕母制度對委託夫妻、代理孕母及人工生殖子女三方可能帶來的權益與衝擊」，或「針對代理孕母合法化的正反意見，提出個人的分析與見解」。如此，既能達到訓練思辨與表達的目標，也能避免考生被迫代入一個預設的、情緒負擔過重的人生腳本，讓理性討論的空間得以確保。

更應注意的是，代理孕母議題在台灣的《人工生殖法》修法過程中延宕多年，至今社會仍未形成共識，其牽涉的家庭結構、人倫關係、醫療倫理與法律規範等面向，皆存在巨大分歧。在一個法律與社會共識皆尚在形塑的領域，以如此個人化且情感強烈的命題方式進入考場，顯得有些輕率，也忽略了教育應有的引導與保護責任。

此次模擬考的作文風波，為所有教育工作者，乃至整個社會，都上了一堂寶貴的課。它提醒我們，引導下一代探索世界的複雜性時，必須審慎選擇切入的角度、深度與方法。一個好的考題，應是開啟對話與思考的鑰匙，而非一道關上溝通的沉重枷鎖。我們應將這次爭議視為一次契機，共同反思倫理教育的方法論，確保在培養未來公民的思辨力時，也能周全地守護他們的身心健康，讓每一次「思想的挑戰」，都成為一次有意義的成長，而非無謂的心理衝擊。

（作者為新北市貿易業）

