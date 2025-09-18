健康醫療網》3C產品使用頻繁！青光眼患者年輕化 醫：早發現早治療才是關鍵

青光眼的發病風險也與家族史密切相關。若直系親屬曾患青光眼，其後代罹患機率是一般人的7至9倍，建議18歲起就應接受眼科篩檢。這項疾病的年輕化趨勢已不可忽視。

青光眼被譽為「視力的隱形殺手」，過去常被認為是老年人專屬的眼疾，但根據健保資料顯示，台灣目前約有45萬名青光眼患者，其中近三成年齡小於49歲。三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文醫師指出，隨著3C產品使用頻繁、高度近視比例上升，加上企業體檢制度日趨完善，越來越多青光眼個案在年輕人身上被發現。

青光眼三大診斷依據 不能靠單一條件就下定論

呂大文醫師指出，青光眼的診斷通常須符合以下三項條件：

眼壓升高：正常眼壓應低於20毫米汞柱，超過此範圍即可能引發視神經損傷。

視神經病變：包括視神經盤凹陷擴大等結構變化。

視野缺損：患者視野會逐漸縮小。

若僅有眼壓升高、但視神經與視野正常，稱為「高眼壓症」；反之，若眼壓正常但視神經與視野異常，則屬「低眼壓型青光眼」。呂大文醫師提醒，青光眼診斷不能僅依賴眼壓，而需綜合評估整體眼部狀況。

延誤就醫是失明主因 定期檢查是預防關鍵

青光眼早期幾乎沒有症狀，等到視力出現異常時，視野往往已損失過半。呂大文醫師表示，許多病患直到看東西模糊或出現黑影，才驚覺異狀就醫，往往錯失黃金治療期。部分患者甚至因否認、害怕手術、或自行尋求第二意見而拖延治療，導致視神經受損惡化。

因此，呂大文醫師建議35歲以上民眾每年應定期接受眼科檢查，包括視力測試、眼壓測量、眼底與視野檢查。尤其是高風險族群，如三高患者、高度近視、有家族史者，更應提高警覺。

常見青光眼治療選項 限制與副作用

呂大文醫師指出，目前常見的青光眼治療方式有以下幾類：

藥物治療：使用眼藥水降低眼壓，雖多數患者可接受，但需長期使用，可能導致眼睛乾澀、發紅、異物感或角膜變化，影響生活品質。

雷射治療：效果因人而異，尤其對部分隅角開放性青光眼患者成效有限，往往僅短期有效。

傳統手術：臨床觀察中，對降低眼壓有潛在幫助，但恢復期長（3至6個月），風險與副作用較高。

青光眼導流支架手術 像幫積水屋頂加排水管

青光眼導流支架手術是在眼內的「篩狀板」處植入細小支架，協助引流房水，降低眼壓。呂大文醫師表示，手術的原理就像幫積水的屋頂加裝外管排水，避免屋頂過度承壓。

不過，臨床觀察中，還是會有些副作用，如短暫出血、散光或罕見白內障風險，在治療前還是須與醫師充分討論後，經專業判斷再選擇適合自身的治療方式。

「微創」支架手術 傷口較小恢復速度快

呂大文醫師分享一位跨國企業主的案例。該患者因經常往返台美兩地，無法固定時間點藥，導致眼壓波動劇烈，在醫師建議下，患者選擇接受青光眼導流支架手術，術後觀察對眼壓減少波動狀況及減少用藥有很大的幫助。

而且也不需時刻將眼藥水帶在身邊，避免了忘記點眼藥或眼藥剛好用完的窘境，不用被藥物綁住，行動也更加自由。

此外，手術時間短，減少患者的心理壓力，再者，微創手術所造成的傷口較小，恢復期也會比較短，呂大文醫師表示，據臨床經驗，傷口癒合期大約1個月；不過，實際上恢復期的長短還是要看個人情況而定，是否適用需醫生依個人狀況評估。

同時呂大文醫師提到，進行青光眼導流支架手術還有兩個條件需要評估：

費用較高：目前尚無健保給付，需自費。

青光眼後期降壓效果有限：由於是微型手術，對於眼壓極高的患者，降壓幅度可能不足。

養成定期健檢習慣 早發現早治療是最重要關鍵

呂大文醫師強調，青光眼並不可怕，可怕的是忽略與拖延。傳統治療方式與微創手術各有適合的族群，該如何選擇還是必須經過檢驗後，由醫師判斷患者所適合的治療方式。且最重要的是，民眾應提升對青光眼的認知與自我警覺，定期檢查、及早診斷，才是守護視力最關鍵的一步。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者趙正瑋、潘昱僑報導 3C產品使用頻繁！青光眼患者年輕化 醫：早發現早治療才是關鍵

