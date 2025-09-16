晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》本土語老師過教師節 憂喜參半

2025/09/16 08:30

◎ 黃麗芬

今年 9 月 28 日教師節，正式納入國定假日，並於 9 月 29 日補休。對許多教師而言，這是值得欣喜的象徵性肯定，彷彿社會終於以具體行動感謝教育工作者的辛勞。然而，對領鐘點費的本土語教學支援老師而言，卻是一則以喜，一則以憂。喜的是，我們也能在教師節當天放下課本，好好休息；憂的是，補假那一天，我們的鐘點費卻「自動蒸發」，薪資因此被扣減。

喜的是休假一天 憂的是沒鐘點費

這樣的處境，在各級學校中並非少數。大多數教學支援老師仍以鐘點計酬，遇到國定假日、段考或校外教學，便自動「停課停薪」。只有極少數學校願意以「大鐘點」方式計算薪資，保障教師假日不被剝奪所得。然而，這樣的善意做法畢竟有限，無法成為制度常態。於是，當我們與正職教師一同放假的時候，心裡卻清楚明白：那一天的鐘點費，已悄然消失。這不僅讓人感到無奈，也讓人質疑：這樣的制度是否公平？

更令人心酸的是，當教育部或地方政府在教師節發放禮金、禮物，以表達對教師的感謝時，本土語教學支援老師往往被排除在名單之外。我們與學生朝夕相處，協助語言認證、比賽指導，甚至跨校奔波，只因聘任名義不同，便在象徵「尊師重道」的日子裡，成了「被遺忘的人」。

母語教師待遇差 恐讓學生不重視

這樣的制度落差，不僅是金錢與福利的缺口，更是對專業尊嚴的忽視。本土語課程已是教育部公告的「部定課程」，然而，承擔教學責任的支援老師卻沒有與校內教師相當的保障。當學生潛移默化地看到母語教師的待遇不如外語教師時，他們也會不自覺地形成價值判斷：母語不重要，母語教師更不重要。

事實上，我們需要的並不是一份禮金或一份禮物，而是一個公平且穩定的制度。政府若真心重視母語教育，就應該確保所有教學支援老師能夠：在國定假日與補假日不被扣減薪資；在福利分配上與校內教師一視同仁；在聘任方式上享有合理保障。唯有如此，才能讓這群默默耕耘的老師們，安心守護孩子的母語學習路。

教師節的喜悅，本應屬於每一位站在講台上的教育工作者。願未來的教師節，不再有人因為身份與名義的不同，而被排除在慶祝之外。母語教育的永續，需要的不只是熱情與奉獻，更需要制度的公平與支持。這不只是給教師的保障，更是給孩子們最基本的教育承諾。

（作者為客語教學支援老師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

