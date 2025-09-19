晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》保障軍人待遇 國家安全最佳後盾

2025/09/19 08:00

◎ 宗介

軍人肩負保家衛國的使命，他們的責任與付出，不會因為待遇多寡而有所動搖。然而，合理而穩定的待遇成長，卻能帶來正向效果，不僅讓軍人更安心於崗位，更能吸引年輕世代投身軍旅，進而強化國軍整體戰力。近年來，政府持續推動軍人待遇與福利政策，包括自111年起全面調薪4％，112年延續照顧志願役官兵生活，並自113年1月起將志願役加給提高，最高可達新臺幣26,000元，展現對國軍長期穩定發展的支持。

自由開講》保障軍人待遇 國家安全最佳後盾國軍志願役加薪，讓軍人更安心於崗位。（資料照）

志願役待遇的增加，並不是單純的加薪，而是社會對軍職價值的肯定。軍人在嚴苛環境中訓練，承擔高度風險，國家在待遇上持續予以支持，等於在告訴每一位軍人：「你們的付出被看見、被重視」。同時，配合各項福利政策，包括志願役官兵退撫制度、婚育津貼、宿舍改善與伙食加強等措施，讓官兵在服務國家的同時，也能兼顧家庭與生活需求，穩定士氣，進一步鞏固國防安全。

自由開講》保障軍人待遇 國家安全最佳後盾軍人待遇與福利持續成長，能以更穩定的條件留才、攬才。（資料照）

對政府而言，軍人待遇與福利持續成長也是長遠規劃的一環。當國軍能以更穩定的條件留才、攬才，整體防衛力量將更具持久性，這不僅是強化國防，更是對社會安全與人民安心的承諾。軍人不會因為加薪或不加薪而改變使命，但制度性地讓待遇與責任相符，能讓國防體系更加穩固，為國家未來奠定更堅實的基礎。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書