自由開講》保障軍人待遇 國家安全最佳後盾

軍人肩負保家衛國的使命，他們的責任與付出，不會因為待遇多寡而有所動搖。然而，合理而穩定的待遇成長，卻能帶來正向效果，不僅讓軍人更安心於崗位，更能吸引年輕世代投身軍旅，進而強化國軍整體戰力。近年來，政府持續推動軍人待遇與福利政策，包括自111年起全面調薪4％，112年延續照顧志願役官兵生活，並自113年1月起將志願役加給提高，最高可達新臺幣26,000元，展現對國軍長期穩定發展的支持。

國軍志願役加薪，讓軍人更安心於崗位。（資料照）



志願役待遇的增加，並不是單純的加薪，而是社會對軍職價值的肯定。軍人在嚴苛環境中訓練，承擔高度風險，國家在待遇上持續予以支持，等於在告訴每一位軍人：「你們的付出被看見、被重視」。同時，配合各項福利政策，包括志願役官兵退撫制度、婚育津貼、宿舍改善與伙食加強等措施，讓官兵在服務國家的同時，也能兼顧家庭與生活需求，穩定士氣，進一步鞏固國防安全。

軍人待遇與福利持續成長，能以更穩定的條件留才、攬才。（資料照）



對政府而言，軍人待遇與福利持續成長也是長遠規劃的一環。當國軍能以更穩定的條件留才、攬才，整體防衛力量將更具持久性，這不僅是強化國防，更是對社會安全與人民安心的承諾。軍人不會因為加薪或不加薪而改變使命，但制度性地讓待遇與責任相符，能讓國防體系更加穩固，為國家未來奠定更堅實的基礎。

（作者為研究生）

