自由開講》台灣人自決 掌握自己的方向盤

◎ 葉忠正（阿忠仔）

台灣意識是台灣人建立新國家的基礎，亦是團結內部力量，抗衡中國壓迫和併吞台灣的利器-林山田

對國際政治而言，筆者會以「高速公路」比喻；所有國家都是駕駛者，駕駛者想要去的地方可以去，自由自在。行駛的車子代表正常國家運作，例如進行跟外國建交、參加聯合國有關組織、簽署自由貿易協議等等。

總統府資政姚嘉文（發言者）日前與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（左）、民進黨立委張雅琳（右）等人召開記者會，呼籲正視並澄清舊金山和約中關於台灣主權的事實及其價值，拒絕錯誤敘事。（資料照）

193個駕駛（國家）享受開車的自由，台灣仍然是無照駕駛，只能勉強接受乘客角色了。為什麼台灣仍面對錯綜複雜的困難？一言以蔽之：台灣人還沒實踐被奪走80年左右的自決權。就台灣歷史來看，荷蘭、大日本帝國、中華民國等外力政權，都把台灣為二等殖民地。陌生人掌控台灣這輛車的方向盤（自決權），開車去它們想要去的地方，逼迫台灣只能坐在乘客的位子上。這樣的行為會產生什麼結果呢？

簡單來說，台灣的自決權都被外力政權拿走了，台灣都沒能把握駕駛自己這輛車。世界還有另一個外力政權，渴望著掌控台灣這輛車的方向：中國政權──中共自建國以來，中國政權在國際舞台上，無時無刻扭曲歷史事實，散播台灣自古以來屬於中國領土的荒唐，還有聯大2758號決議決定台灣屬於中國的謬論。

中國政權對中國人民洗腦，推動兼併台灣，對台實施殖民統治都是中國的「神聖任務」，新疆、香港、西藏相差不遠。中國政權以香港為宣揚一國兩制的榜樣。不過，自香港回歸中國以來，香港的自由惡化了。近年來，香港政府禁止反中政黨、扣押民主派人士、還政治思想審查，明顯都是由習近平獨裁者幕後操縱的。

這樣的反烏托邦未來，台灣人完全接受嗎？In your dreams China！

香港於2019 年爆發「反送中」遊行景況。（美聯社檔案照）

一國兩制在台灣沒有市場，台灣人堅決反對另一個外力政權統治台灣，特別是來自中國極權政權。在香港和新疆發生了嚴重違反人權事件，台灣人已經能想像習近平皇帝統治台灣的暴力傾向，不堪設想的惡夢。為何應該允許踐踏人權、違反普世價值觀的中國統治台灣呢？

台灣又不是中國的領土，台灣人是福爾摩沙的主人，前途是由2300萬人民決定的。台灣人需要把握自己未來，擺脫中華民國這個外力政權的禁錮，成為國際社會承認的新國家-台灣共和國。 台獨這條道路台灣人必要走上，以防中國把台灣這塊土地淪殖民地，監獄之島。

台獨萬歲

（作者為住在美國俄亥俄州的台獨倡議者）

