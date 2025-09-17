晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣人自決 掌握自己的方向盤

2025/09/17 09:00

◎ 葉忠正（阿忠仔）

台灣意識是台灣人建立新國家的基礎，亦是團結內部力量，抗衡中國壓迫和併吞台灣的利器-林山田

對國際政治而言，筆者會以「高速公路」比喻；所有國家都是駕駛者，駕駛者想要去的地方可以去，自由自在。行駛的車子代表正常國家運作，例如進行跟外國建交、參加聯合國有關組織、簽署自由貿易協議等等。

總統府資政姚嘉文（發言者）日前與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（左）、民進黨立委張雅琳（右）等人召開記者會，呼籲正視並澄清舊金山和約中關於台灣主權的事實及其價值，拒絕錯誤敘事。（資料照）總統府資政姚嘉文（發言者）日前與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（左）、民進黨立委張雅琳（右）等人召開記者會，呼籲正視並澄清舊金山和約中關於台灣主權的事實及其價值，拒絕錯誤敘事。（資料照）

193個駕駛（國家）享受開車的自由，台灣仍然是無照駕駛，只能勉強接受乘客角色了。為什麼台灣仍面對錯綜複雜的困難？一言以蔽之：台灣人還沒實踐被奪走80年左右的自決權。就台灣歷史來看，荷蘭、大日本帝國、中華民國等外力政權，都把台灣為二等殖民地。陌生人掌控台灣這輛車的方向盤（自決權），開車去它們想要去的地方，逼迫台灣只能坐在乘客的位子上。這樣的行為會產生什麼結果呢？

簡單來說，台灣的自決權都被外力政權拿走了，台灣都沒能把握駕駛自己這輛車。世界還有另一個外力政權，渴望著掌控台灣這輛車的方向：中國政權──中共自建國以來，中國政權在國際舞台上，無時無刻扭曲歷史事實，散播台灣自古以來屬於中國領土的荒唐，還有聯大2758號決議決定台灣屬於中國的謬論。

中國政權對中國人民洗腦，推動兼併台灣，對台實施殖民統治都是中國的「神聖任務」，新疆、香港、西藏相差不遠。中國政權以香港為宣揚一國兩制的榜樣。不過，自香港回歸中國以來，香港的自由惡化了。近年來，香港政府禁止反中政黨、扣押民主派人士、還政治思想審查，明顯都是由習近平獨裁者幕後操縱的。

這樣的反烏托邦未來，台灣人完全接受嗎？In your dreams China！

香港於2019 年爆發「反送中」遊行景況。（美聯社檔案照）香港於2019 年爆發「反送中」遊行景況。（美聯社檔案照）

一國兩制在台灣沒有市場，台灣人堅決反對另一個外力政權統治台灣，特別是來自中國極權政權。在香港和新疆發生了嚴重違反人權事件，台灣人已經能想像習近平皇帝統治台灣的暴力傾向，不堪設想的惡夢。為何應該允許踐踏人權、違反普世價值觀的中國統治台灣呢？

台灣又不是中國的領土，台灣人是福爾摩沙的主人，前途是由2300萬人民決定的。台灣人需要把握自己未來，擺脫中華民國這個外力政權的禁錮，成為國際社會承認的新國家-台灣共和國。 台獨這條道路台灣人必要走上，以防中國把台灣這塊土地淪殖民地，監獄之島。

台獨萬歲

（作者為住在美國俄亥俄州的台獨倡議者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書