自由開講》人民公僕變調 共產主義必然腐敗

中國首都北京市區景象，辦公大樓林立。（美聯社檔案照）

◎衛重華

中共動輒將「人民公僕」掛在嘴邊，卻在現實中揮霍公帑建造比皇宮還氣派的辦公大樓，將自己置於高高在上的權力神壇。這種與人民日常生活的巨大落差，遠比民主國家政客的鋪張浪費更加可怕，因為在極權統治下，腐敗並非偶發，而是體制性的結果。

在民主制度裡，雖然也存在貪污與享樂，但至少媒體能揭露、司法能追查、選民能制衡。即使政客敢於建造豪華辦公樓，社會輿論也會逼迫其下台。腐敗雖然可能，但其規模與深度往往有限。而在中共體制下，缺乏監督與透明，權力不受制衡，公僕早已變成無上權威，腐敗也就無所不在。從基層的「吃拿卡要」，到高層的「權錢交易」，從土地財政、工程回扣到家族壟斷，無不是制度默許甚至鼓勵的結果。

請繼續往下閱讀...

這種腐敗比民主社會更嚴重，因為它以「為人民服務」為掩飾，卻在背後侵吞人民血汗。它用「反腐」作為政治鬥爭工具，卻從未觸及制度根源。最諷刺的是，越是喊「清廉」，官僚們越是住進更宏偉的大樓，享受更奢華的待遇。這種假道學，正是極權專制的真面目。

豪華市府大樓不只是建築，它是特權的象徵，是官僚變質的見證。民主國家腐敗尚且可能被矯正，而共產體制下的腐敗則是根深蒂固、全面化的，遠比民主社會更為毒害人心。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法