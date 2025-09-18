晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》人民公僕變調 共產主義必然腐敗

2025/09/18 09:30

中國首都北京市區景象，辦公大樓林立。（美聯社檔案照）中國首都北京市區景象，辦公大樓林立。（美聯社檔案照）

◎衛重華

中共動輒將「人民公僕」掛在嘴邊，卻在現實中揮霍公帑建造比皇宮還氣派的辦公大樓，將自己置於高高在上的權力神壇。這種與人民日常生活的巨大落差，遠比民主國家政客的鋪張浪費更加可怕，因為在極權統治下，腐敗並非偶發，而是體制性的結果。

在民主制度裡，雖然也存在貪污與享樂，但至少媒體能揭露、司法能追查、選民能制衡。即使政客敢於建造豪華辦公樓，社會輿論也會逼迫其下台。腐敗雖然可能，但其規模與深度往往有限。而在中共體制下，缺乏監督與透明，權力不受制衡，公僕早已變成無上權威，腐敗也就無所不在。從基層的「吃拿卡要」，到高層的「權錢交易」，從土地財政、工程回扣到家族壟斷，無不是制度默許甚至鼓勵的結果。

這種腐敗比民主社會更嚴重，因為它以「為人民服務」為掩飾，卻在背後侵吞人民血汗。它用「反腐」作為政治鬥爭工具，卻從未觸及制度根源。最諷刺的是，越是喊「清廉」，官僚們越是住進更宏偉的大樓，享受更奢華的待遇。這種假道學，正是極權專制的真面目。

豪華市府大樓不只是建築，它是特權的象徵，是官僚變質的見證。民主國家腐敗尚且可能被矯正，而共產體制下的腐敗則是根深蒂固、全面化的，遠比民主社會更為毒害人心。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書