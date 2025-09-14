晴時多雲

美台觀測站》重大事件：AIT（首次？）強調二戰後的台灣地位未定論，譴責中國扭曲

沒想到現在美國政府也做出同樣的表態，等於是正式地去強調二戰結束後的台灣地位未定論，否定《開羅宣言》及《波茲坦公告》直接讓中國擁有台灣主權的宣稱。這真的是非常罕見的表態啊！但這也代表著對中國法律戰，尤其是針對「一中原則」的全面宣戰。台灣從來都不是中國（PRC）的一部份，這是基本的事實！
美台觀測站

美台觀測站

2025/09/14 13:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

新聞：「太平洋島國論壇」於8日至12日在索羅門舉行，礙於中國壓力，本屆論壇未邀台、美、中等捐助國，美國在台協會12日對此失望。美國在台協會發言人表示，美國支持台灣及其他夥伴國遵循論壇共識，繼續出席太平洋島國論壇領導人年度會議。針對中國持續主張排除台灣有意義參與國際組織，美國在台協會發言人表示，中國刻意扭曲二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山條約》，其敘事完全錯誤，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

我們看到這個新聞的時候真的是覺得：Wow~~~~

（取自貼文）（取自貼文）

這應該是美國政府第一次做出這樣子明確的表態！！！！直接強調了二戰之後的台灣地位未定論，這真的是非常非常少見的表態。

前陣子我們有報導過，外交部長林佳龍在2025年七月時的一場公開活動「世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇」開幕式上的演說，提到以下這段重要的內容：

二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》簽署，取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，中華人民共和國從未統治過台灣。自1980年代中期開始，台灣由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於自由及民主的追求與意志。」

這是第一次，我國外交部長公開談論到否定《開羅宣言》及《波茲坦公告》讓「中國」（當時的中華民國）擁有台灣的主權，也是第一次由外交部長談到具有國際法效力的《舊金山和約》（1951年）才是當時能夠決定台灣主權歸屬的國際法文件。簡單來說，《舊金山和約》並沒有明講說日本放棄台澎主權之後是放棄給誰（相對來看日本是承認了韓國獨立並擁有朝鮮半島的領土主權），後來的《中日和約》也沒有決定台灣的主權。

外交部長林佳龍表示，「舊金山和約」已取代「開羅宣言」。（資料照）外交部長林佳龍表示，「舊金山和約」已取代「開羅宣言」。（資料照）

總之當時的中國政府（不管是中華民國，或一直宣稱已完全繼承中華民國的中共）無法直接擁有台灣的領土主權。

在這樣的論述後不久，馬上就讓大家體會到一套完整邏輯且符合史實的論述有多重要。在八月中的「終戰80週年」紀念日前後，中國方面又再度拿出《開羅宣言》及《波茲坦公告》等文件來試圖在紙上把台灣納入中國的一部份，而外交部長林佳龍嚴正駁斥並強調上述否定中國擁有台灣主權的說法，並且將先前致詞的說法做了一個簡潔的整理，貼文的標題：「外交部嚴正駁斥中國外長王毅扭曲二戰史實，誤導國際視聽！」內文很明顯就是七月份公開發文的整理版。最重要的就是，我們用歷史事實、國際條約和國際法，來強調一件最基本的事實：

中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

沒想到現在美國政府也做出同樣的表態，等於是正式地去強調二戰結束後的台灣地位未定論，否定《開羅宣言》及《波茲坦公告》直接讓中國擁有台灣主權的宣稱。這真的是非常罕見的表態啊！但這也代表著對中國法律戰，尤其是針對「一中原則」的全面宣戰。台灣從來都不是中國（PRC）的一部份，這是基本的事實！

總統府資政姚嘉文日前出席由台灣國家聯盟舉行的「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，並以「台灣主權屬於台灣」為題進行演講。（資料照）總統府資政姚嘉文日前出席由台灣國家聯盟舉行的「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，並以「台灣主權屬於台灣」為題進行演講。（資料照）

要知道的是，中共在全世界推行一中原則，不只要求各國政府承認一中原則（台灣是中國的一部份），也逼迫所有的個人、公司行號、各商業網站都要承認一中原則，其中最重要的當然就是要塑造（捏造）其擁有台灣主權的根據。然後，中共一直用這些原則來阻止台灣參與國際組織和國際活動。

外交部長林佳龍的論述是首次由外交部做出這樣的表態，從歷史事實和國際條約論述台灣不是中國的一部份。現在美國政府也做出非常明確的表態。

台灣不是中國的一部分，這是法律、現實與民主的交集成果，台灣人民共同堅持的價值選擇。
重點是我們自己也必須要很清楚知道台灣的法律地位才行！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

