曹興誠八不居士》古文物拆穿 「中華民族偉大復興」謊言

時約五千年前的新石器時代，三河流域就同時存在許多不同民族，各自有其文化；其中沒有哪個民族叫「中華民族」。

◎ 曹興誠

古董文物經常可以拆穿今人的謊言。

紅山文化。（取自貼文）

國民黨、共產黨喜歡騙大家說，在黃河、長江、珠江形成的「三河流域」，有一個民族叫「中華民族」，自五千年前就開始發展出「中華文化」，然後綿延不絕，以至於今。

龍山文化。（取自貼文）

那是胡說八道、編造偽史。

時約五千年前的新石器時代，三河流域就同時存在許多不同民族，各自有其文化；其中沒有哪個民族叫「中華民族」。

請繼續往下閱讀...

良渚文化。（取自貼文）

圖一的「豬龍」來自東北的「紅山文化」，圖二的神面來自山東的「龍山文化」，圖三的「玉琮」，則來自江浙的「良渚文化」。

這些風格互異的古董文物，是多元民族和文化並存的證據。

國、共兩黨常說什麼「五族融合」，其實歷史上三河流域的各民族，從來不講「融合」，幹的都是殺戮和滅絕。

周國滅掉商國，秦國滅掉其他六國，以及後來的王國興替，無不趕盡殺絕、生靈塗炭。

即使到了現代，中共對過去中華民國的公務員、黨員也是趕盡殺絕；對新疆的維吾爾族、西藏的藏族，莫不用盡全力，壓迫其人口增長並摧毀其固有文化。

中共現在對台灣也是一樣，威脅要殺光台獨，不留活口。

中國軍隊於93閱兵上呈現整齊正步，士兵臉上展現騰騰殺氣。（法新社檔案照）

北京本月3號舉辦大閱兵，那些士兵臉上的騰騰殺氣，可以比照西安「秦兵俑」表情的冷漠嚴酷，顯示兩千多年來，三河流域殘忍嗜血的流俗，毫無改進。

現在台灣還有很多人要去認同那種永不長進的文化，贊成窮兵黷武可以帶來所謂「民族復興」；其愚蠢無知真的沒有底線。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法