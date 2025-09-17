自由開講》司法尺度的荒謬：從三中案、台北銀行到京華城

◎蕭錫惠

近年來，台灣社會對司法的不信任感持續升高。究其原因，不只是冤錯假案層出不窮，更在於司法在面對權貴與基層時的標準南轅北轍。

柯文哲的京華城案，因發爭議。這種「重罰小案、輕放大案」的荒謬現象更是一目了然。（資料照）

若將馬英九的三中案、賤賣台北銀行案，以及柯文哲的京華城案並列，這種「重罰小案、輕放大案」的荒謬現象更是一目了然。

馬英九三中案：黨產脫手，無罪全身而退

馬英九在任國民黨主席時，推動中影、中廣、中視等黨營資產處分。

檢調查出，交易價格遠低於市價，疑似圖利特定財團。

然而，一審法院卻以「程序合法」為由判無罪，二審至今仍在審理。這是一樁涉及數百億黨產的重大案件，卻讓人看見司法對藍營高層的「溫柔以待」。

馬英九的三中案、賤賣台北銀行案，司法多年調查後，最終未認定有不法。（資料照）

台北銀行併富邦：市有資產的流失

2002年，馬英九任台北市長時，台北銀行與富邦金控合併。外界質疑評估偏低，使富邦低價吞下市有銀行資產。

這樣龐大的金融交易，對市庫影響深遠，但司法多年調查後，最終未認定有不法。社會觀感上，這是典型的「賤賣市產」，卻成為司法難以追究的空白。

對照基層小案動輒入罪，難怪人民會覺得「有權者永遠安全」。

柯文哲京華城案：清廉形象的罩門

柯文哲執政台北市期間，京華城容積轉移案核准，引發圖利疑雲。

雖然柯自詡「清廉」，但司法仍認為涉及重大公共利益，已介入偵辦。案件尚未定讞，但社會觀感已經動搖：若連柯也陷入「特定財團獲利」爭議，那麼台灣政壇還有誰能真正扛起清廉的招牌？

對照基層案件：司法的雙重標準

這三大案件，涉案金額動輒數十億乃至數百億，結果要嘛無罪，要嘛未決。相對之下，基層人民卻常因小案遭重判：

王郁文助理因466元誤領助理費判刑；軍人搬回營區淘汰的洗衣機，被判貪污；郭瑤琪部長甚至在證據不足情況下遭判8年。

這種「小錢重罰、大錢無罪」的司法尺度，如何能讓人民信服？

改革呼聲：司法不能再裝睡

司法的不公，不僅是個案問題，而是制度性失衡。要恢復人民信任，賴清德總統與司法機關必須正視以下改革：

建立法官檢察官問責制度：不當判決需有追責機制，避免「恐龍法官」恣意。

落實比例原則：小案不能重罰，大案不能輕縱，刑罰應與社會觀感相符。

公開透明重大案件審理：尤其涉及黨產、公共資產、財團利益的案件，必須陽光化。

沒有司法的公平，所有改革都是空中樓閣。

三中案、台北銀行案與京華城案，不只是三個案件，更是三面照妖鏡，映照出台灣司法的雙重標準。唯有徹底改革，人民才能重新相信「法律之前人人平等」。

（作者為自由撰稿人）



