晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》司法尺度的荒謬：從三中案、台北銀行到京華城

2025/09/17 19:00

◎蕭錫惠

近年來，台灣社會對司法的不信任感持續升高。究其原因，不只是冤錯假案層出不窮，更在於司法在面對權貴與基層時的標準南轅北轍。

柯文哲的京華城案，因發爭議。這種「重罰小案、輕放大案」的荒謬現象更是一目了然。（資料照）柯文哲的京華城案，因發爭議。這種「重罰小案、輕放大案」的荒謬現象更是一目了然。（資料照）

若將馬英九的三中案、賤賣台北銀行案，以及柯文哲的京華城案並列，這種「重罰小案、輕放大案」的荒謬現象更是一目了然。

馬英九三中案：黨產脫手，無罪全身而退

馬英九在任國民黨主席時，推動中影、中廣、中視等黨營資產處分。

檢調查出，交易價格遠低於市價，疑似圖利特定財團。

然而，一審法院卻以「程序合法」為由判無罪，二審至今仍在審理。這是一樁涉及數百億黨產的重大案件，卻讓人看見司法對藍營高層的「溫柔以待」。

馬英九的三中案、賤賣台北銀行案，司法多年調查後，最終未認定有不法。（資料照）馬英九的三中案、賤賣台北銀行案，司法多年調查後，最終未認定有不法。（資料照）

台北銀行併富邦：市有資產的流失

2002年，馬英九任台北市長時，台北銀行與富邦金控合併。外界質疑評估偏低，使富邦低價吞下市有銀行資產。

這樣龐大的金融交易，對市庫影響深遠，但司法多年調查後，最終未認定有不法。社會觀感上，這是典型的「賤賣市產」，卻成為司法難以追究的空白。

對照基層小案動輒入罪，難怪人民會覺得「有權者永遠安全」。

柯文哲京華城案：清廉形象的罩門

柯文哲執政台北市期間，京華城容積轉移案核准，引發圖利疑雲。

雖然柯自詡「清廉」，但司法仍認為涉及重大公共利益，已介入偵辦。案件尚未定讞，但社會觀感已經動搖：若連柯也陷入「特定財團獲利」爭議，那麼台灣政壇還有誰能真正扛起清廉的招牌？

對照基層案件：司法的雙重標準

這三大案件，涉案金額動輒數十億乃至數百億，結果要嘛無罪，要嘛未決。相對之下，基層人民卻常因小案遭重判：

王郁文助理因466元誤領助理費判刑；軍人搬回營區淘汰的洗衣機，被判貪污；郭瑤琪部長甚至在證據不足情況下遭判8年。

這種「小錢重罰、大錢無罪」的司法尺度，如何能讓人民信服？

改革呼聲：司法不能再裝睡

司法的不公，不僅是個案問題，而是制度性失衡。要恢復人民信任，賴清德總統與司法機關必須正視以下改革：

建立法官檢察官問責制度：不當判決需有追責機制，避免「恐龍法官」恣意。

落實比例原則：小案不能重罰，大案不能輕縱，刑罰應與社會觀感相符。

公開透明重大案件審理：尤其涉及黨產、公共資產、財團利益的案件，必須陽光化。

沒有司法的公平，所有改革都是空中樓閣。

三中案、台北銀行案與京華城案，不只是三個案件，更是三面照妖鏡，映照出台灣司法的雙重標準。唯有徹底改革，人民才能重新相信「法律之前人人平等」。

（作者為自由撰稿人） 


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書