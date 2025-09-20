晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》告別的搖滾 島國的情歌

2025/09/20 15:00

◎ 蔡育德

今年是鄧麗君小姐辭世30週年的紀念。從1995年的閏八月到2025年的閏六月，30年間，人事更迭、物換星移。科技突飛猛進，人類文明的價值觀不斷被挑戰與重塑。在這樣的時代洪流中，我們不禁要問：什麼可以改變？又有什麼是不能妥協、不能放棄的？

鄧麗君曾說過：「大陸一天不民主，就一天不會去大陸。」（資料照）鄧麗君曾說過：「大陸一天不民主，就一天不會去大陸。」（資料照）

我還在台大求學不久時，便聽到鄧麗君離世的消息。對當時的年輕世代而言，她早已算是半隱退的歌手，影響力不若七、八〇年代那樣全面。然而，正是在那個時刻，我開始重新認識這位劃時代的歌者。她的歌聲有一種跨越語言與世代的魅力，讓人沉醉；而在深入了解她的處世與情操後，更令我深受感動。

鄧麗君曾說過：「大陸一天不民主，就一天不會去大陸。」她也曾站上金門馬山播音站，向彼岸喊話，傳遞台灣的富庶與自由。1989年天安門事件後，她素顏登台，公開呼籲反對軍管，展現出她對人權與民主的真切關懷。之後，她選擇旅居象徵自由、平等、博愛的巴黎，這既是生活選擇，也是價值立場。

我常常在想，如果鄧麗君活到今天，她應該依然會堅守反共的立場。對我們這一代而言，從小接受國民黨黨國教育，渴望「自由民主的三民主義統一中國」，反共是不容妥協的價值。然而令人唏噓的是，今日的國民黨高層，卻與中共政權互相利用、暗通款曲，價值觀的巨大轉變令人咋舌。

鄧麗君逝世30週年，各地歌迷前來悼念。（資料照）鄧麗君逝世30週年，各地歌迷前來悼念。（資料照）

「告別的搖滾」是九〇年代中國搖滾樂壇對鄧麗君的紀念專輯，象徵著另一個世代的追思。而「島國情歌」則是她在香港全盛時期的作品，許多日文歌譜上中文詞，唱盡人世間愛情的美好與惆悵。或許，在「告別的搖滾」裡，正隱含著對「島國情歌」所代表的民主、自由、法治等等價值的真善美的呼喚。

如今，2025年即將走到尾聲，世界正處於民主與獨裁交戰的關鍵時刻。30年過去了，鄧麗君的歌聲仍迴盪在人心。她用音樂提醒我們，什麼可以妥協，什麼則必須堅守。也正如她的歌會被永遠傳唱，民主、自由與人性尊嚴，也應該是我們這個世代不容放棄的信念。

在這個值得紀念的年度裡，我們除了懷念一位歌者，更應該思考如何在今日的台灣，繼續守住她所歌頌過的真善美。

（作者為跨界治理顧問）

