自由開講》交保還是傲慢的態度 都是別人錯毫無反省

◎ 陳啟濃

柯文哲交保後，面對媒體與群眾馬上炮火全開，不認為自己有錯，聲明自己的案件就是冤獄，並將矛頭再度指向賴清德總統，傲慢的態度，卻無法證明自己的清白。

柯文哲交保後，不認為自己有錯，傲慢的態度，卻無法證明自己的清白。（資料照）

他擔任台北市長時的幾個重要幕僚，為了獲得減刑，都已經認罪，主其事者的柯文哲，卻還是以「政治冤獄」的受害者，當著全國民眾控訴執政黨的濫用司法公權力，發動者就是賴清德。他沒有犯罪，幕僚卻犯罪，錢到底是誰收的，幕僚可以取代市長的地位嗎？

藉著鏡頭對著他，成為全國注目的焦點，柯文哲順便當起救世主的神人，提到他的獄友，社會底層人，就像韓國瑜所言「莫忘世上苦人多」，竟然看醫生健保還要付一百多元。他的目的是要彰顯藉著入獄，讓他看到台灣社會苦命人的處境，反而卻讓大家認清他的「與世隔絕」「自命清高」，連看病要繳錢都不知道。

他說賴清德是造成台灣社會分化無法團結的元凶，更痛罵那幾個辦他的案件，收押他的檢察官，就是讓台灣社會失去對司法信心的罪人。柯文哲還是脫離不了「錯都在別人」的性格。口口聲聲感謝小草，沒有他們他就撐不到現在，這是在顛倒事實，討好小草，累積自己的政治能量。

小草們集結聲援，高舉「我相信柯文哲」布條。（資料照）

一方面把總統誣蔑為破壞社會團結，出口羞辱司法公信力，另方面把小草拱上天，表達同情社會底層的辛苦，這難道不是在挑撥階層的分化，製造社會的對立，破壞年輕人對國家公權力的信任。台灣要團結，柯文哲可以做的事，就是靜待司法調查，不要再繼續血口噴人。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

