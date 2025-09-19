晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》病假薪資繳國庫 陳菊建立清流風範

2025/09/19 15:00

◎邱世長

近日，台灣政壇因為柯文哲的交保，正反雙方攻防不斷，檢方以串證，抹黑、恐嚇證人等4大理由提起抗告，後續發展，沒人說得準。

政壇上演刀光劍影，這是民主政治的常態，國人不會「大驚小怪」！

前台北市長柯文哲被羈押1年後的交保，正反雙方攻防不斷，後續發展，沒人說得準。（資料照）前台北市長柯文哲被羈押1年後的交保，正反雙方攻防不斷，後續發展，沒人說得準。（資料照）

但是，另有台灣過去戒嚴時期的民主鬥士、現任監察院長陳菊，因病請假9個月，「自願放棄」每月36萬薪資，繳交國庫，減少了朝野政壇的政治口水，四處亂噴，她建立政治人物的典範，展現政治家的風骨，令人佩服。

於法，公務人員請病假，本是「合法」可領取薪資，這是政府透過福利制度，留住人才到政府服務的機制。

於情，陳菊為台灣的民主做出貢獻，她的身體狀況，令人擔憂！

在台灣「戒嚴時期」的1969年，陳菊就擔任「黨外」運動發起人，也是臺灣省議員郭雨新的秘書，在台灣的民主之路，她參與其中去開疆闢土，功不可沒。

跳脫政黨之爭，台灣人今日能夠擁有真正的「言論自由權」，當時坐苦牢的「黨外人士」功不可沒，陳菊就是其中一個「民主鬥士」！

陳菊因病請假9個月，自願放棄每月36萬薪資，繳交國庫，展現政治家的風骨，令人佩服。（資料照）陳菊因病請假9個月，自願放棄每月36萬薪資，繳交國庫，展現政治家的風骨，令人佩服。（資料照）

政黨之間可以「良性競爭」，但是彼此攻防不能「失去人性」！筆者在此祝福陳菊早日康復，也謝謝她為台灣民主的貢獻，陳菊院長放棄36萬餘元薪水，是「建立楷模」，值得讚許！

媒體基於「第四權」，善盡監督之責，了解監察院的運作，外界也不需苛責！但台灣地小人寡，在此國際局勢詭譎多變之際，其實沒有分裂的本錢。

台灣的民主，如果變成「內耗」，絕非陳菊院長所樂見，不是嗎？

（作者為教育人員）

