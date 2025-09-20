自由開講》行人的墳場與制度的失速

◎劉哲廷

台灣的街頭，往往是一種死亡的隱喻。這裡的每一個路口，都像是未經祈福的賭桌：你永遠不知道，下一秒會是誰倒下。德國與美國媒體對台灣交通的關注，並非「異國的獵奇眼光」，而是因為這個小島的交通死亡數字，早已脫離合理社會的標準。平均每天都有數條生命，在馬路的縫隙裡被抹去。這種日復一日的消耗，卻不曾真正撼動政策制定者的麻木。

人們習慣把責任歸咎於「個人」，於是談酒駕、毒駕、誤踩油門，彷彿問題只是少數駕駛的道德失敗。但更大的真相是，制度與文化共同放任了交通的暴力。台灣的道路規劃長期以車為中心，把人行空間視為附屬品；人行道不足或被侵占，斑馬線形同裝飾。政府口口聲聲要打造「行人優先」，但實際上，警察常選擇不執法，違停、搶快、闖紅燈成了常態。這不是偶發的「疏忽」，而是社會默認的規則。

一個文明社會的基本條件，不在於高樓與捷運，而在於人能否安全走路。CNN稱台灣是「行人的地獄」，引發過短暫的反省，但很快被另一波社會焦點吞沒。三歲女童被車輛違規左轉奪走生命、母親推嬰兒車遭公車撞死，這些悲劇在新聞跑馬燈裡輪迴，卻從未真正轉化成結構性改革。

有人說，這是「機車文化」的宿命。機車數量逼近總人口一半，當機車、汽車、公車、貨車被迫擠在有限道路上，衝突就難以避免。但若只是將責任推給使用者，而不檢討公共運輸不足、道路設計落後、都市規劃錯誤，問題便永遠無解。蘇花公路的坍方與事故，是自然條件與工程的交錯，但市區內行人每日面對的危險，卻完全是人為選擇的結果。

真正令人憤怒的，是「罰鍰」金額低廉到形同鼓勵，駕駛寧可付罰款，也不願改變行為。直到高齡駕駛在校門口撞死4人，政府才宣布改革，但改革要等到兩年後才上路。這種緩慢的反應，本身就是一種冷酷。死亡的數字並不會等候立法時程，它每天都在累積。

新北市三峽區高齡駕駛余文正在北大國小通學巷高速衝撞，釀成悲劇。（資料照）

交通亂象之所以難以改善，還因為它牽涉到一種「社會共謀」：大家都違規，所以沒有人有資格指責。當行人被迫在斑馬線上與車輛對抗時，駕駛覺得自己只是「跟著大家走」。這種集體性的失責，反映出台灣在公共領域的潰敗。我們的社會善於談自由與便利，卻吝於談責任與規範。

外媒的警告看似嚴厲，卻點出了台灣最脆弱的事實：一個號稱民主、現代的社會，卻無法保障最基本的生存安全。當每年交通死亡人數遠超過溺水、火災與工安事故的總和，我們卻仍將這視為「無可避免的代價」。其實，這是一種選擇。選擇不投資在安全基礎建設，選擇不嚴格執法，選擇把生命折算成統計表裡冰冷的一行數字。

改革的起點，必須是翻轉價值觀－－道路不是屬於車，而是屬於人。當國家還在猶豫「要不要加重罰鍰」、「要不要多設監視器」時，真正需要被質問的，是為何我們還要等待更多死亡，才換取微小的進步？

CNN稱台灣是「行人的地獄」，交通死亡數字，早已脫離合理社會的標準。（資料照）

一個社會若連「走路的權利」都保障不了，那麼所謂的文明，只是一種幻覺。台灣需要的不只是政策修補，而是一場徹底的價值翻轉：讓路權回到人本，讓生命不再是賭注。否則，我們不過是持續在行人的墳場上，建立一座又一座空洞的民主招牌。

（作者為詩人，自由工作者）

