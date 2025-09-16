自由開講》黑天鵝與民進黨的內在危機

◎劉哲廷

賴清德以「三隻黑天鵝」來形容台灣當下的政局－－美國對等關稅、罷免、風災。這是一種象徵性的語言，但同時透露出一種心態：政治領導人習慣把挑戰理解為「突如其來、不可預測」的衝擊，而非治理結構本身的漏洞。黑天鵝的隱喻，本質上是一種推責的說辭，它暗示事情的發生有其不可抗力，卻忽略了長期積累的制度問題與政策怠惰。

真正的難題在於政治話語與基層經驗之間的鴻溝。當地方感受到中央施政的遲緩與疏離，這並不是單純的「落差」，而是治理結構的失靈。

台灣面臨美國對等關稅、罷免、風災等「三隻黑天鵝」，地方感受到中央施政的遲緩與疏離。圖為南部風災受損嚴重。（資料照）

第一隻黑天鵝：關稅與國際結構

美國對台灣提出對等關稅的要求，對外是一場國際貿易談判，對內卻是檢驗執政黨的應變能力。台灣長期以「美國保護」為前提建構安全感，但當經濟議題被擺上談判桌，這層保護轉瞬成為壓力。這不是黑天鵝，而是白日裡清晰可見的陰影－一個小國如何在大國角力中維持談判籌碼？當政府只把它視為突發事件，而非結構性問題，人民所面對的將是長期的貿易不安與產業被邊緣化的風險。

第二隻黑天鵝：罷免與政治裂縫

罷免案被描述成突如其來的政治震盪，但它背後其實是民主制度內建的反饋機制。若基層社會持續感受到中央施政的遲滯，罷免就不再只是個別事件，而是人民對整體執政的投票。當賴清德選擇用「黑天鵝」來定義罷免，他便同時否認了罷免作為民主機制的正當性，將其簡化為「偶發的打擊」。然而，罷免顯示的恰恰是執政黨與社會情緒之間的裂縫：對公共政策的不滿，對政治菁英的疏離，對民進黨內部派系妥協的不耐。

第三隻黑天鵝：風災與治理赤字

台灣在氣候變遷下，風災早已不再是偶然的天災，而是結構性的國土風險。當餐敘裡立委提醒「政策要更接地氣」，其實指出的是災後治理的制度赤字：中央政策宣導與地方執行之間，缺乏橫向協調，民眾感受到的往往是拖延、空轉與互踢皮球。賴清德要求各部會首長「多下鄉」，看似是一種務實姿態，但若沒有實際資源的再分配與權責的清晰劃分，下鄉只會淪為作秀。

年輕人事與世代想像

這場餐敘另一個焦點，是賴清德對林飛帆、李問等年輕世代的肯定。他形容他們在國際場合「表現不俗」，並大膽任用。這種「年輕化」的人事布局固然展現改革姿態，但值得思考的是：這樣的任用是否真正代表世代交替，還是僅止於在國安與外交場合的點綴？民進黨長期以來最擅長的，就是在菁英世代之間建構新的「代言人」，卻未必能將年輕世代的真實困境帶入政策核心。青年被擺放在國際舞台上，卻在住房、勞動、教育等議題中依舊缺席。

賴清德以「三隻黑天鵝」來形容台灣當下的政局，但是卻未觸及柯文哲交保與民進黨立院黨團改組。（資料照）

餐敘的語言與政治的距離

政治人物的餐敘，總是用「氣氛很好」來定義，彷彿氣氛能取代真正的討論。當外界更關心的柯文哲交保與黨團改組完全沒有被觸及，這種「選擇性失語」本身就反映了執政黨對危機的回避。餐敘所營造的，不是決策的透明，而是一種對外的安撫。民進黨長期依賴這樣的「內部和諧」假象，但真正的挑戰卻來自餐桌之外：來自社會對於災後復原的焦躁、對經濟結構的憂慮、對政治誠信的失望。

黑天鵝之外的真正挑戰

所謂的黑天鵝，其實不是三隻，而是一個：執政黨不願面對結構性問題，而傾向把危機描繪為偶然。這樣的政治語言，讓社會陷入一種麻醉狀態：好像我們只要等待下一次突發事件過去，一切就能恢復正常。但真正的正常，其實早已不存在。

民進黨若要真正迎戰挑戰，不是去命名「黑天鵝」，而是要直視那些被掩蓋的慢性危機：國際談判的結構性劣勢、民主制度的民怨回饋、氣候變遷下的國土治理赤字。這些都不會因為「氣氛好」的餐敘而消失。

（作者為詩人，自由工作者）

