自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》期待永生？獨裁者的器官農場

2025/09/27 18:30

◎張商陽

九月三日北京閱兵，習近平與普京的對話意外被麥克風捕捉並直播。普京談到「器官移植可以讓人類實現永生」，習近平則附和說「有人預測人類本世紀可能活到150歲」。事後普京還在記者會上承認，強調現代醫療手段讓人有理由期待壽命延長。值得玩味的是，談論這些的人，正是世界上最大的兩個獨裁國家領袖。

習近平與普廷、金正恩9月3日一同走向天安門城樓時，談到器官移植的私下對話被流出。（美聯社檔案照）習近平與普廷、金正恩9月3日一同走向天安門城樓時，談到器官移植的私下對話被流出。（美聯社檔案照）

人類早就明白這個道理。美國開國元勳富蘭克林在1789年就寫下：「世上沒有什麼是確定的，除了死亡與稅收。」這句話提醒人類，死亡是無法逃避的現實。然而今天，權力者卻在閱兵台上討論「長生」，好像死神也得向政治讓步。

科幻小說家倪匡早在數十年前就寫過《換頭記》，小說描述一名國家主席為了延命，將頭移植到年輕軀體上。小說最令人震撼的，不只是換頭手術，而是器官被設定為「國有資源」：任何人的身體，都可能隨時被徵用來滿足權力者的慾望。當時不少讀者把這段描寫聯想到毛澤東晚年的權力執念，而今天的中國依舊延續著這樣的思維。

現實並不遙遠。中國的器官移植長年爭議不斷，國際組織與人權專家多次呼籲進行獨立審查，北京卻始終拒絕透明。聯合國專家對強制摘取的指控表達震驚，相關報告多年未獲中國回應。當領導人高談「器官延壽」，這些爭議就不再只是外界的疑慮，而是中國制度邏輯下的必然投射：生命資源可以被當作政治籌碼。

問題不在科技能否延壽，而在誰能決定器官的來源、誰能監督制度的底線。若沒有透明的分配與獨立的監督機制，任何制度都會淪為權力的籌碼。當權力凌駕倫理，器官不再是醫療資源，而是供養權力的工具。受害的必然是最弱勢的人，他們無從選擇，卻成為權力者「對抗死亡」的代價。

中國的器官移植長年爭議不斷，當領導人高談「器官延壽」，這些爭議就是中國制度邏輯下的必然投射。（路透檔案照）中國的器官移植長年爭議不斷，當領導人高談「器官延壽」，這些爭議就是中國制度邏輯下的必然投射。（路透檔案照）

這段在閱兵台上的討論，本身就帶來恐懼。當領導人口中談論永生，代價卻是無名者的身體被徵用，死亡不再是自然的終點，而成了權力展示的舞台。這不是科幻，而是中國制度最恐怖的一面。

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書