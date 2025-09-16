晴時多雲

李忠憲的思考》善良不是選擇，而是修煉：從家庭矛盾到大罷免假議題

善良不是天真，而是決心與修煉。家庭如此，政治也是如此。台灣若要不被假議題牽著走，需要有足夠能力和清醒頭腦的人，去承擔真正的選擇。
李忠憲的思考

2025/09/16 21:00

◎ 李忠憲

我上面那一則短文「大罷免，說穿了可能根本是假議題」，媒體立刻報導，而且收到了一個長期和我友好臉友的訊息：

「民眾可以要求在野黨為了錯誤立法而道歉，但執政團隊（行政院）的存在是為了解決問題，而不是為了滿足誰情緒。這才是一個有高度的執政團隊。」

新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。（資料照，行政院提供）新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。（資料照，行政院提供）

人跟人之間的關係是要靠緣分，像我爸爸那樣鄰里之間稱讚的孝子好人，一直希望他的大家庭之間彼此都可以和睦相處，他覺得犧牲自己或是小家庭都沒有什麼關係，可是我們家跟他兄弟一家人之間最後是完全沒有關係。

人跟人的關係不是夫妻名份或父母子女的血緣來決定，而是看彼此之間的互動有沒有緣分，共同價值觀和邏輯的選擇。

有同理心、理解別人的痛苦的確是負擔，常常體貼別人的人是不是如老狐狸所說的：失敗者？

我成長的經驗，不曉得有多少次像那個小男孩對他父親的那種無奈、失望和怨恨，不然不會瘋狂地用鐵錘敲穿了兩個店面之間的牆壁，我爸還為了他的弟弟跑到台大來教訓我。

很多人喜歡講一句話，聰明是天賦，而善良是一種選擇。像我爸那種鄰里孝子的善良是偽善或愚蠢嗎？

算起來他很倒楣，父母沒能力也不疼愛，自己卻沒有勇氣離開原生家庭。有一次他跟我講他想離開的時候父母生病了，已經來不及了。

因為他自己這樣，從小給我們極大的自由，連他生病在台大醫院去看他，他每次都催促我趕快離開，去做自己的事情。

看到電影中講到「不平等，但我是強的一方，這種感覺很爽」，我小時候唸書的動力，大概就是這句話，由弱的一方轉變成強的一方，樂在其中，有夠變態。

聰明是天賦，而善良是一種選擇，根本是胡說，決心才是真正的天賦，而善良是一種訓練，直覺的善良是不足夠的，要經由理性思考之後的作為，才能達到真正的目的。

想當一個好人，並不容易，自己要有足夠能力，並且要知道這個世界運作的道理，才夠做個真正的好人。否則就像老狐狸所說的：你爸和我媽是同一種人。是什麼人？ 失敗的人！

財劃法修法出包，藍白15縣市首長日前集結向中央討錢。（資料照）財劃法修法出包，藍白15縣市首長日前集結向中央討錢。（資料照）

我當然知道中國希望我們越亂越好，但我不覺得一直順著藍白的邏輯表面上顧全大局，這樣就能夠維持和諧，突破台灣的僵局。

我覺得很快就會有取代卓榮泰跟賴清德聲音出來，當初賴清德不是這樣出來要取代蔡英文的嗎？

我覺得很快就會有取代卓榮泰跟賴清德聲音出來，當初賴清德不是這樣出來要取代蔡英文的嗎？（資料照）我覺得很快就會有取代卓榮泰跟賴清德聲音出來，當初賴清德不是這樣出來要取代蔡英文的嗎？（資料照）

台灣沒有2028是一個正在實現、自我選擇的進行式，把不是自己家人的人當成親密的家人，這樣子家庭無論怎樣都會完蛋，這是結構性的問題，不知道有沒有時間或是方法可以改變？

或許有，但我想不出來！我跟我的堂弟妹們一直都沒有聯絡，可能是歷史的命運或我不聰明，當然也有可能是我爸造成的！

善良不是天真，而是決心與修煉。家庭如此，政治也是如此。台灣若要不被假議題牽著走，需要有足夠能力和清醒頭腦的人，去承擔真正的選擇。

卡繆：「在一個不合理的世界，唯一的方式就是活得清醒。」

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

