晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國國會紀念二戰盟軍勝利 讚揚美台並肩作戰歷史

2025/09/17 11:30

◎宗介

美國駐台代表處與美國退伍軍人中心近日在國會大廈合辦「二戰盟軍勝利80週年」紀念活動，飛虎隊成員家屬接受獎章，重溫美台在二戰期間並肩作戰的歷史。活動中，多名美國國會議員藉此機會駁斥中共「戰勝」論述，並強調改寫歷史不僅不尊重為戰犧牲者，也扭曲歷史事實。

駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦「二戰盟軍勝利80週年」活動，飛虎隊成員家屬等出席。（中央社檔案照）駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦「二戰盟軍勝利80週年」活動，飛虎隊成員家屬等出席。（中央社檔案照）

出席活動的眾議員威爾森（Joe Wilson）父親曾為飛虎隊成員；參議員蘇利文（Dan Sullivan）也曾隨美國陸戰隊與航母打擊群部署台海，因應中共在台灣總統選舉前的軍事挑釁。威爾森在活動中替已逝父親領受榮光獎章，並表示，台灣越強大，越有可能避免衝突，「這正是我們為台灣人民所期盼的。」

駐美代表俞大㵢則指出，中共於9月3日在天安門廣場舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵，象徵意義諷刺，尤其考量天安門廣場曾是六四事件地點。他表示，中共企圖改寫歷史，忽略真正為戰爭而戰的人，對逝者與歷史極不尊重。

駐美代表俞大㵢10日出席駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦的「二戰盟軍勝利80週年」活動，駁斥中共「戰勝」論述。（中央社檔案照）駐美代表俞大㵢10日出席駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦的「二戰盟軍勝利80週年」活動，駁斥中共「戰勝」論述。（中央社檔案照）

共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）也提出決議案，譴責中共「竊取榮譽」，肯定中華民國對盟軍勝利的貢獻，以及戰後日本對印太和平的角色。決議指出，中共對抗日作戰極少，主要戰鬥與傷亡由中華民國士兵承擔，而中共在蘇聯支持下積累實力，最終發動內戰，使中國落入共產黨控制。

活動中，飛虎隊已逝成員李學炎、喬無遏及陳鴻銓的子女出席領獎，曾在1944年夏天、未滿16歲就被派往太平洋戰區的游賀（Dave Yoho）也參與，他提醒年輕世代：「我們犧牲了昨天，換取他人的明天。」此外，1954年金門九三砲戰中犧牲的美軍顧問團中校孟登道（Alfred Medendorp）也由密西根州國民兵代表代領獎章。

此次活動再次凸顯美國國會對台灣歷史與安全的高度關注，也提醒國際社會，歷史的真相不容任意扭曲，中華民國為抗戰所付出的犧牲與貢獻應受到公正評價。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書