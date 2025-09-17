自由開講》美國國會紀念二戰盟軍勝利 讚揚美台並肩作戰歷史

◎宗介

美國駐台代表處與美國退伍軍人中心近日在國會大廈合辦「二戰盟軍勝利80週年」紀念活動，飛虎隊成員家屬接受獎章，重溫美台在二戰期間並肩作戰的歷史。活動中，多名美國國會議員藉此機會駁斥中共「戰勝」論述，並強調改寫歷史不僅不尊重為戰犧牲者，也扭曲歷史事實。

駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦「二戰盟軍勝利80週年」活動，飛虎隊成員家屬等出席。（中央社檔案照）

出席活動的眾議員威爾森（Joe Wilson）父親曾為飛虎隊成員；參議員蘇利文（Dan Sullivan）也曾隨美國陸戰隊與航母打擊群部署台海，因應中共在台灣總統選舉前的軍事挑釁。威爾森在活動中替已逝父親領受榮光獎章，並表示，台灣越強大，越有可能避免衝突，「這正是我們為台灣人民所期盼的。」

駐美代表俞大㵢則指出，中共於9月3日在天安門廣場舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵，象徵意義諷刺，尤其考量天安門廣場曾是六四事件地點。他表示，中共企圖改寫歷史，忽略真正為戰爭而戰的人，對逝者與歷史極不尊重。

駐美代表俞大㵢10日出席駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦的「二戰盟軍勝利80週年」活動，駁斥中共「戰勝」論述。（中央社檔案照）

共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）也提出決議案，譴責中共「竊取榮譽」，肯定中華民國對盟軍勝利的貢獻，以及戰後日本對印太和平的角色。決議指出，中共對抗日作戰極少，主要戰鬥與傷亡由中華民國士兵承擔，而中共在蘇聯支持下積累實力，最終發動內戰，使中國落入共產黨控制。

活動中，飛虎隊已逝成員李學炎、喬無遏及陳鴻銓的子女出席領獎，曾在1944年夏天、未滿16歲就被派往太平洋戰區的游賀（Dave Yoho）也參與，他提醒年輕世代：「我們犧牲了昨天，換取他人的明天。」此外，1954年金門九三砲戰中犧牲的美軍顧問團中校孟登道（Alfred Medendorp）也由密西根州國民兵代表代領獎章。

此次活動再次凸顯美國國會對台灣歷史與安全的高度關注，也提醒國際社會，歷史的真相不容任意扭曲，中華民國為抗戰所付出的犧牲與貢獻應受到公正評價。

（作者為研究生）

