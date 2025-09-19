晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》1兆順差還伸手 中國的雙重身分荒謬至極

2025/09/19 09:00

◎張商陽

中國宣稱全面脫貧，卻在國際場合仍堅持扮演「開發中國家」。這不是口號，而是策略。2024年，中國的貿易順差逼近1兆美元，依舊享有弱者待遇與補貼，這個反差本身就是一面鏡子。順差表示淨吸走全球需求與利潤，卻仍把「需要扶持」掛在嘴上，把弱者身分當遮羞布，把大國利益當提款卡。世界如果縱容這種雙重扮演，受傷的是所有認真遵守規則的國家與納稅人。

中國2024年貿易順差逼近1兆美元，卻依舊為開發中國家，享有弱者待遇與補貼，把大國利益當提款卡。圖為上海港。（法新社檔案照）中國2024年貿易順差逼近1兆美元，卻依舊為開發中國家，享有弱者待遇與補貼，把大國利益當提款卡。圖為上海港。（法新社檔案照）

對比之下，台灣因中國的外交壓迫，被排除在國際組織之外。台灣不是聯合國會員，無法參與世衛、開發計畫等體系；也非國際貨幣基金與世界銀行的成員，沒有任何多邊貸款或補助管道；自退出亞開行後，更無多邊資金來源。結局很荒謬：台灣常以捐款者身分支持全球行動，卻被排除在資源分配與決策之外。連防疫物資與人道援助都只能繞路送達，國際制度對台灣來說只剩義務與善意，沒有權利與保障。這不是抱怨，而是不對稱的競爭現實。

更諷刺的是，中國不只是受益者，還是加害者。它一方面伸手拿國際補助與優惠，另一方面透過一帶一路把貸款變成枷鎖，讓最貧窮國家每年要從醫療與教育預算裡刮出鉅款來償還中國。斯里蘭卡因還不出貸款，被迫把漢班托塔港以99年特許權交給中資營運；在非洲，多國在債務重整談判中往往需要調整補貼或關稅、加速國企改革，公共政策的選擇因此受到債務條件限制。常見的資源擔保貸款把還款綁在油礦收益上，一但景氣下行，公共財政就被鎖死。2025年，全球最貧困的75國合計要向中國償還約220億美元，債務成為影響內政的現實力量，而不是教科書的名詞。

斯里蘭卡興建漢班托塔港的3.6億美元費用，無力償還，被迫把漢班托塔港以99年特許權交給中資營運。圖為漢班托塔港。（彭博檔案照）斯里蘭卡興建漢班托塔港的3.6億美元費用，無力償還，被迫把漢班托塔港以99年特許權交給中資營運。圖為漢班托塔港。（彭博檔案照）

真正的漏洞在於，國際組織容許全球第二大經濟體繼續扮演弱者；問題核心不是制度本身，而是中國刻意鑽漏洞，把責任推給別人，把利益留給自己。當一個國家能同時享有大國的市場力量與弱國的優惠，規則就被玩成工具，公平自然被擠到一邊。

中國到底是不是開發中還兩說，但的確是不可信的國家。

 （作者為蛋農）

