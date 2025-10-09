自由電子報
黑熊學院》泳渡台灣海峽輕而易舉，登島作戰易如反掌？

一般人對於登陸作戰認識不足，因此可能會過度簡化，以為「坐桶子（意指藏在漁船或舢舨上的木桶裏）」就可以穿越台灣海峽；或者是被中共某些新型裝備（如大型氣墊船和水橋船）過度渲染，進而導致恐慌。 但事實是：台灣海岸地形破碎的地理條件之下，共軍難以發動登陸作戰。
2025/10/09 13:30

◎ 黑熊學院

泳渡台灣海峽輕而易舉，登島作戰易如反掌？你可能被小粉紅騙～了～

最常見的軍事謠言，莫過於「中共幾顆飛彈炸過來、再讓解放軍登陸，就能在短短幾天內結束台海戰爭」。

軍事小百科 常見謠言。（取自貼文）軍事小百科 常見謠言。（取自貼文）

我們本篇先不討論飛彈，單純討論「登陸」的現實難題。

一般人對於登陸作戰認識不足，因此可能會過度簡化，以為「坐桶子（意指藏在漁船或舢舨上的木桶裏）」就可以穿越台灣海峽；或者是被中共某些新型裝備（如大型氣墊船和水橋船）過度渲染，進而導致恐慌。

但事實是：台灣海岸地形破碎的地理條件之下，共軍難以發動登陸作戰。

「登陸作戰」要考慮的事情至少包含：
1. 海空權的爭奪
2. 不同的戰術動作
3. 船隻之間的轉換
4. 作戰空間（也就是作戰所需的土地面積）
5. 人物力與後勤的準備

可以見得共軍登陸有許多難關需要克服。

▲ 常見的登陸迷思與謠言

1️⃣千艘漁船齊發

有些人以為搭乘漁船就可以衝過海峽，這可能是社會新聞中，通緝犯以「坐桶仔」的方式，搭乘漁船逃往中國或東南亞，讓人誤以為小漁船具備超凡的遠航能力。

但其實，「坐桶仔」往往是在港口外海不遠處換乘其他船隻，甚至需多次轉船才能抵達目的地。

漁船本身毫無戰鬥與防護能力，無法因應嚴苛的戰場環境。圖為澎湖漁民在西淺漁場，發現中國母船放下多艘小船。（漁民提供）漁船本身毫無戰鬥與防護能力，無法因應嚴苛的戰場環境。圖為澎湖漁民在西淺漁場，發現中國母船放下多艘小船。（漁民提供）

更重要的是，漁船本身毫無戰鬥與防護能力，無法因應嚴苛的戰場環境；加上漁船載運量有限，總不可能讓共軍像漁獲一樣擠在船艙內，光想就不太人道......

最後，「登陸作戰」畢竟是「作戰」，想的不僅是要把人給送上岸，還需維持有效指揮，若部隊分散在數千艘漁船上，指揮調度將陷入混亂，也無法充分發揮戰力。

2️⃣「野牛」氣墊船直衝台灣？

你說漁船不可行，但大殺器「野牛」氣墊船總可以了吧？

與傳統登陸艇不同，氣墊艇透過船艉（船尾）的鼓風機注入大量空氣，使船體幾乎掠過水面，大幅減少水面阻力。

帳面性能上，「野牛」可搭載約 140 名步兵或 3 輛主戰戰車，並以約 63 節（時速 116 公里）高速在兩小時內跨越台灣海峽，因此常被網路吹捧為「大殺器」。

去年傳出共軍第二艘國產化野牛級氣墊登陸艇下水服役畫面。（取自微博）去年傳出共軍第二艘國產化野牛級氣墊登陸艇下水服役畫面。（取自微博）

但是，我們先暫停一下。

回想對登陸作戰的印象，是否來自《搶救雷恩大兵》的開場，湯姆漢克坐在登陸艇衝上海灘的畫面？

電影從這開始，不代表他們就是搭著這種小艇從英國出發衝向諾曼第。

事實上，士兵在整趟遠征中會需要換乘不同的船隻。

我們常合稱的「艦艇」有排水量的區別，500 噸以上稱之為「艦」，以下則稱之為「艇」，排水量多寡決定船隻對抗風浪的能力。

而野牛的排水量是 480 噸，屬於較弱的後者，並且其是由烏克蘭研發，本來的設計就是應用在相對平靜的黑海地區，年平均風浪只有 2 - 3 級。

然而台灣海峽平均風浪輕易超過 5 級，冬季更會有驚人的 10 級。

氣墊艇若遇到超過 4 級的風浪，便有翻覆風險，不可能直接橫渡台灣海峽，需要用排水量較大的登陸艦作為母船，將其運載至外海集結區再進行投放。

【還是來看點認真的】

相比打嘴砲的小粉紅，或故意誇大的軍事謠言，回頭看看共軍本身的計劃，還是相對認真的。

目前中共對於兩棲登陸的構想，被稱作「多層雙超」——

「多層」就是不只依靠登陸艇，還同時利用艦載直昇機，從多個不同高度和空間將是士兵投放至目標區。

「雙超」是指超過灘頭直接登陸或著陸的能力，以及超過守軍目視範圍和武器打擊距離外進行登陸的作業。

按照解放軍的條令，當部隊從外海的集結區到登陸灘岸進行作戰，從距離海岸的遠到近，分別是「分進展開、換乘、泛水編波、衝擊上陸」這四個戰術動作。

漢光41號演習，模擬共軍登陸 中樞保衛丶北中南城鎮防衛作戰，全面驗證國土防衛能量。（記者陳逸寬攝；記者陳治程製圖）漢光41號演習，模擬共軍登陸 中樞保衛丶北中南城鎮防衛作戰，全面驗證國土防衛能量。（記者陳逸寬攝；記者陳治程製圖）

看上述描述，可以知道登陸作戰流程非常複雜，共軍面對的難關也關乎季節氣候、時機點甚至運氣。

那麼，現行共軍的兩棲登陸能力究竟如何？
完整文章請見此

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

