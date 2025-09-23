自由開講》理性防衛：台灣的歷史、國防與內部矛盾

◎劉哲廷

中國領導人習近平在「九三閱兵」上展示高超音速飛彈、無人機與雷射武器，表面上是紀念抗戰勝利，實際上卻是對外、尤其是對台的明顯軍事威懾。空載的「1945」檢閱車暗示歷史延續與話語權的爭奪，將國民黨在抗戰中的角色邊緣化。對台灣而言，這是一個多層次的挑戰－軍事、心理、歷史與政治交織在一起。

台灣內部對威脅的反應，反映出長期的政治分裂與社會矛盾。民進黨強調「抗中、防衛」，以民主制度與國際合作作為和平象徵；國民黨內部對歷史敘事與兩岸交流立場不一，洪秀柱出席北京閱兵被指「甘願接受統戰」，朱立倫則保持模糊態度。這種分裂不僅影響政黨形象，也反映在民眾心理：中間選民與淺藍族群對國防、歷史認同與外交策略感到困惑，難以形成穩定共識。

「1945」暗示話語權的爭奪，將國民黨在抗戰中的角色邊緣化。（法新社檔案照）

內部矛盾還體現在歷史論述上。對「抗戰」與「終戰」的爭議，不只是語詞之別，而是對台灣主權、國族認同與歷史責任的心理投射。民眾若對歷史認知分裂，將直接削弱防衛意志，使外部威懾更容易心理化。政治領導人在這種情況下，不僅要面對外部威脅，更需處理內部社會的不安、矛盾與混亂。

軍事威懾的實質意義，要求台灣重新思考國防策略。高超音速飛彈突破傳統防空，無人作戰系統延伸戰略投射，雷射武器與電子戰強化資訊化對抗，這些都提醒台灣：國防不只是兵力數量，而是科技整合與多層次部署。島嶼防衛、拒止與反介入能力，以及海空監控與情報共享，都是維持戰略自主的核心。然而，若社會分裂、政黨論述不一，這些技術優勢也可能無法轉化為全民共識的防衛意志。

國防預算的投入，也必須兼顧科技研發、人才培育與社會教育，形成完整而可持續的防衛體系。當政治分裂阻礙歷史共識、當社會矛盾削弱防衛認同，單純增加軍費並不能提升戰略效能。理性的防衛，不只是軍力展示，也需社會整合、心理凝聚與歷史認同的支撐。

中國「九三閱兵」上展示高超音速飛彈、無人機與雷射武器，實際卻是對台的明顯軍事威懾。圖為閱兵中展示最新型的鷹擊19高超音速反艦飛彈。（路透檔案照）

台灣面對的，是一個結合歷史、軍事、政治與社會心理的全方位挑戰。唯有將高科技防衛、全民國防、歷史教育與國際戰略整合，並正視內部矛盾與社會混亂，台灣才能在兩岸政治角力與全球戰略競爭中保持自主。理性防衛是一種文化、心理與戰略的整合哲學－保障自由、維護和平、保護主權。歷史、科技與社會共識的交織，才是台灣面對未來威脅的真正防線。



（作者為詩人，自由工作者）

