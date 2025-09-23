自由開講》揭弊者保護法上路 勞工當吹哨者不用怕

◎ 侯嘉偉

在台灣，揭發職場弊端，往往不是被讚許的勇敢行動，而是步上孤獨的抗爭之路。過去醫療體系甚至國營事業，都有勞工或員工勇於揭露違法亂紀，卻反遭降職、解僱、職場霸凌，或被貼上「麻煩人物」的標籤。這種「誰說真話，誰倒楣」的惡性循環，侵蝕的不只是職場倫理，更讓勞工的基本權益淪為權力與利益的犧牲品。

立法院院會去年三讀通過「公益揭弊者保護法」，也為勞工設計保護措施。（資料照）



2025年7月正式上路的《公益揭弊者保護法》，正好回應了社會中長時間存在的制度性問題。該法第10條特別為「非公務員身分」的勞工設計保護措施，適用對象包括政府機關中的非公務員，以及國營事業內具勞工身分的員工。其核心理念在於若勞工因揭發不法而遭受雇主打壓或報復，便可不必事先預告，直接終止勞動契約，並依法申領資遣費、退休金，還能獲得六個月至一年的額外補償金。這項制度不僅止於經濟層面的支持，更建立起一張安全網，確保吹哨者在失去工作後不致陷入生活困境。

請繼續往下閱讀...

對廣大政府機關（構）勞工與國營事業員工而言，《公益揭弊者保護法》不僅是保障少數吹哨者，更深化了整體勞動權益。清楚傳達了在民主社會中，勞工不必為了誠實與正義而失去工作，不必因揭露問題而被犧牲。當勞工敢於揭弊，社會便能及時修正錯誤，改善職場環境，防止弊端擴大。這不只是保護了個人，更是守護了全體勞工的共同利益。

「公益揭弊者保護法」於今年7月正式施行，法務部長鄭銘謙表示說真話的人不再害怕。（資料照，法務部提供）

然而，法律只是起點。唯有當社會文化真正尊重勞工的發聲，雇主不再把揭弊視為「背叛」，而能看待其為「職場倫理與公共利益」的一環，吹哨行為才可能從高風險轉變為常態。畢竟，揭弊不是破壞團隊，而是守護職場公平、勞動尊嚴與社會正義的重要行動。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法