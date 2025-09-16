自由開講》美軍全球設基地 維持二戰後國際秩序

◎ 郭東書

近來，批評美國「在全球設立軍事基地」的聲音不少，常被視為霸權的象徵。但若回到二戰後的國際格局，美國當時的選擇並非出於擴張，而是在現實壓力下的「必要之舉」。

位於南韓京畿道平澤市的烏山空軍基地，是美國空軍與南韓的聯合基地。（法新社檔案照）

戰後歐洲一片廢墟，亞洲局勢動盪，若美國抽身，蘇聯將全面主導歐亞。於是，美國選擇建立基地、組織同盟，以保障自身安全並維持秩序。冷戰雖製造了緊張，但也避免了世界大戰的再度爆發，並守住了國際航道。今日全球化的格局，正是在此基礎上逐步形成。

民族情感驅動 俄侵烏是典型

當然，這些決策並非沒有代價。越南戰爭、中東衝突顯示，美國軍事存在也可能引發新的矛盾。然而，若以當時情境來看，它仍是「當下最佳」的選擇。

民族性格也深刻影響了決策路徑。美國帶有理想主義，外交政策常以「使命感」包裝；中國則偏務實，強調長治久安與利益算盤；俄羅斯則以民族情感為驅動，烏克蘭戰爭就是典型案例。

俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭，造成巨大損失。圖為俄軍士兵。（路透檔案照）

民主制衡 才能保住和平

然而，真正的差異更在制度。專制國家領導人一念之間即可決定戰爭與和平，代價由全民承擔；民主制度下，雖然決策更慢，卻因制衡與輿論壓力，往往能避免衝動。冷戰沒有演變為熱戰，美國制度的制衡發揮了關鍵作用。

對台灣而言，這是一個提醒。中美關係不必然走向新冷戰或戰爭；兩岸關係也不是黑白對立。歷史不是宿命，而是一個可隨時修正的進程。真正關鍵在於，民主領導人是否能克制民族情緒，在壓力下展現智慧。唯有如此，當下的選擇才能為未來爭取最大的和平空間。

（作者為職業經理人）

