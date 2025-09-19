晴時多雲

自由開講》雙面刃的恫嚇：中共數位極權與軍事擴張對全球民主的威脅

2025/09/19 20:00

◎ 李明緯

當全球進入一個多變且充滿不確定的時代，中共政權的惡行惡狀與其霸權本質，正以日趨頻繁且難以預測的方式，持續衝擊著國際秩序。近期兩則新聞，恰如其分地揭示了北京當局「文攻武嚇」的雙重策略，無論是企圖透過數位平台進行資訊宰制，或是持續以軍機艦對周邊國家進行軍事恫嚇，其核心目的皆是為了維繫並擴張其極權統治的影響力。作為身處印太區域民主前線的台灣，我們對中共這種兩手策略的本質與危險性，有著最深刻且痛苦的體會，更清楚這股威脅已超越地緣政治範疇，成為全球民主社會必須共同正視的挑戰。

美國商務部長盧特尼克重申對TikTok的「不賣就禁」立場，這不僅僅是一起商業糾紛，更是民主國家對抗中共數位極權滲透的關鍵戰役。TikTok作為全球數十億用戶使用的短影音平台，其背後的資料安全疑慮，早已引發各國對於用戶數據可能遭中共情資單位截取、利用的擔憂。北京當局之所以拒絕放行TikTok的出售，正凸顯了其不願放棄這個資訊戰利器的狼子野心。他們深知，透過社群媒體操弄輿論、散播虛假訊息、監控使用者行為，是其「大外宣」和「超限戰」的重要組成部分。TikTok爭議，揭示了中共如何將看似無害的商業應用，轉化為其全球戰略佈局的一環，企圖從內部侵蝕自由世界的資訊環境。

TikTok爭議，顯了中共，企圖從內部侵蝕自由世界的資訊環境。（路透檔案照）TikTok爭議，顯了中共，企圖從內部侵蝕自由世界的資訊環境。（路透檔案照）

在國際社會聚焦TikTok爭議的同時，中共解放軍的挑釁行動卻從未止歇。在台灣內部正逢「大罷免」關鍵時期，共軍卻動用多達34架次軍機艦頻繁擾台，國軍也因此必須嚴密監控。這種選擇敏感時機進行大規模軍事示威的行為，正是中共對台「灰色地帶」策略的縮影：它試圖透過不斷的軍事壓力，升高區域緊張局勢，消耗我國防衛能量，同時對台灣民心士氣施加心理恫嚇，企圖影響台灣內部的政治走向。這種不宣而戰、介於戰爭與和平之間的騷擾，旨在常態化其對台灣主權的侵犯，逐步壓縮我國防衛空間，並測試國際社會的容忍底線。

台灣大罷免時期，共軍動用多達34架次軍機艦頻繁擾台。（資料照）台灣大罷免時期，共軍動用多達34架次軍機艦頻繁擾台。（資料照）

這兩則新聞，看似分屬不同領域，實則互為表裡，共同揭示了中共政權威脅民主秩序的雙管齊下戰略。一方面，它利用高科技平台進行資訊戰和意識形態輸出，試圖從內部瓦解民主國家的社會韌性；另一方面，它則透過日益強大的軍事力量，對區域國家進行實質的武力威嚇和灰色地帶侵略，企圖改變既有國際秩序。無論是「抖音國際版」的數據控制，或是解放軍機艦的跨越中線，背後都隱藏著中共黨國體制對自由開放社會的深層恐懼與破壞慾望。北京當局的最終目的，是建立一個以其極權主義為核心的新世界秩序，讓所有與其價值觀不符的自由民主國家，都屈從於其意志。 面對中共這種橫跨數位領域與實體空間的複合式威脅，全球民主社群必須保持高度警覺並採取一致行動。台灣作為第一線的民主堡壘，我們深知加強自身防衛韌性的重要性，不僅要持續提升國軍戰備能力，更要深化與理念相近國家的合作，共同遏止中共的軍事擴張。同時，對於來自數位平台的滲透與資訊戰，我們也應建立更健全的防護機制，提高全民媒體識讀能力，防堵假訊息侵蝕民主根基。唯有全球攜手，堅定捍衛自由民主的普世價值，才能有效反制中共的惡行惡狀，確保印太地區乃至全世界的和平與穩定。

（作者為大學生）

