自由開講》高中生成立共黨社團 非民主國家常態

◎ 陳啟濃

建中等39校學生成立共產黨組織，他們自己提出的理由是要讓大家更認識共產黨，年輕人有理想有抱負是好事，但是否真正了解共產黨，還是只想標新立異，表現前衛的風格，在在都需要多加思考，學校更需要積極主動的引導。

建中有學生以「共產黨」名義進行活動。（資料照，翻攝IG）

社會主義、共產主義跟共產黨是截然不同的思想與組織，社會主義是一種對理想社會公平正義的浪漫期待的學理主張，共產主義則是比較極端手段的變形社會主義，至於共產黨是強調無神論跟階級鬥爭，我們寧願相信這些高中生的社團他們是對社會改革的一種理想與期待。

請繼續往下閱讀...

印尼的政府明確禁止人民倡導共產主義，更不可能容忍人民成立類似共產黨的組織與社團。因為從歷史上共產黨發展的軌跡，可以發現到他們利用年輕人的熱情與理想，製造階級的矛盾與衝突。最後是拿年輕人來當替死鬼，協助共產黨順利取得政權。

印尼刑法修正案（KUHP），明訂宣傳共產主義、馬克思主義及列寧主義可被判刑，圖為印尼警方2019年在東蘇門答臘省巴東查禁共產主義相關書籍。（法新社檔案照）



更何況共產黨提倡的無神論跟階級鬥爭，雖然是引用社會學上的衝突論，但社會學還有結構功能論，學理的探討往往只是分析社會現象與事實，從不同的面向著眼。共產黨卻具有行動上的鬥爭與奪權的目的，不單單是社會學的學理分析。

而共產黨最擅長利用民主社會人民的善良與單純，製造衝突與對立，以順利達成組織的政治目的。共產黨絕非像高中生想得那麼的純真無邪，學校有共產黨社團的成立，已經不是民主社會強調的尊重與自主了。

（作者為教育社會學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法