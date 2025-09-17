晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》軍演嚇不退澳洲 反助印太民主聯盟成形

2025/09/17 20:00

◎衛重華

中共一貫習慣於用軍事演習來製造威懾，妄想藉此迫使民主國家退縮。當年因澳洲 P-8 海神反潛機飛近南海，中共立刻高調發動繞澳軍演，如今針對澳洲與加拿大艦艇穿越台灣海峽，再度放出「挑釁」「錯誤信號」的指控，其本質都是一場聲勢大於實質的恫嚇秀。然而事實證明，這些動作不但未能令澳洲屈服，反而激發出更堅決的行動。此次澳洲霍巴特級驅逐艦「布里斯班號」與加拿大護衛艦「魁北克號」並肩通過台海，正是以行動宣告航行自由不容侵犯。

加拿大皇家海軍護衛艦「魁北克號」與澳洲皇家海軍防空驅逐艦「布里斯本號」，沿台灣海峽中線以東持續北上。（取自MARINETRAFFIC）加拿大皇家海軍護衛艦「魁北克號」與澳洲皇家海軍防空驅逐艦「布里斯本號」，沿台灣海峽中線以東持續北上。（取自MARINETRAFFIC）

這次穿越意義非凡。首先，它顯示出澳洲並未因中共的軍演恐嚇而退縮。澳洲國防部明言，今後仍將繼續依據《聯合國海洋法公約》行使航行自由權利。這種公開宣示，是對中共「台海屬於中國內海」謬論的當頭棒喝。更重要的是，澳洲不是單打獨鬥，而是與加拿大並肩協同，形成盟國共同維護國際水域自由的常態化行動。從美國、英國、法國到澳洲、加拿大，台海通過行動已經趨於制度化，這正是印太安全合作的實質強化。

反觀中共，只能用「跟蹤」「警告」之類的表態自我壯膽，無法阻止外國軍艦依國際法行動。這種尷尬的現實，正是中共最不願承認的真相。對內宣傳中它或許能製造「主權捍衛」的幻象，但在國際現實裡，它的行徑只會加速各國結盟，將台海視為自由航行的試金石。每一次恐嚇，都成為民主國家合作的催化劑。

澳洲霍巴特級驅逐艦「布里斯班號」與加拿大護衛艦「魁北克城號」通過台海，宣告航行自由不容侵犯。圖為加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」。（取自MARINETRAFFIC）澳洲霍巴特級驅逐艦「布里斯班號」與加拿大護衛艦「魁北克城號」通過台海，宣告航行自由不容侵犯。圖為加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」。（取自MARINETRAFFIC）

因此，中共的軍演嚇不退澳洲，反而更凸顯民主聯盟的凝聚。極權靠恐嚇維穩，民主以合作壯大。當中共試圖用「戰狼」方式封鎖台海時，國際社會的回應是一次又一次堅定通行，並且不斷擴大聯合陣線。台灣海峽不會因為紅色法西斯的威脅而成為死水，反而會因為自由國家的堅守而成為印太安全合作的前沿。

（作者為軍人）

