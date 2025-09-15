晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》雲林人的憤怒 財劃法之亂誰該負責？

2025/09/15 10:00

◎ 廖郁賢

身為雲林縣民，面對這場《財政收支劃分法》的混亂，我們實在看不懂「國會第四大黨」到底在演哪齣戲。久違地上了全國版面，卻是以「最大受災戶」的形象。

立法院院會去年12月處理財劃法等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）立法院院會去年12月處理財劃法等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）

這場鬧劇的劇本充滿了自相矛盾，一面是立法院的藍白陣營，另一面是地方政府的藍營縣市長，兩邊看似在為地方權益大聲疾呼，但我們看到的卻是政治權謀下的權力遊戲。

修法傲慢，成了地方財政的窘境！藍白立委在立法院「粗暴修法」，不經討論、不經協商，直接強行通過了新版的《財劃法》，而其實行政院早在修法初期就曾提出警告，指出新版法案的公式存在缺陷，在今年二月，行政院甚至動用覆議權，希望能讓立委們重新審視法條，但這個善意的提醒卻被藍白陣營仗著人數優勢直接否決。

更令人感到可悲的是，我們雲林縣有四位立委，當初修法時，難道沒有發現這套公式對家鄉不利嗎？現在修法修到雲林短少最多27億元，讓地方預算卡關，才在喊痛？連最基本的「分母」都不會算，卻想著要改變國家財政的大餅。黃國昌曾經說「保證讓國人刪到有感」，結果現在真正「有感」的是我們這些地方縣市的居民。

面對著媒體大聲疾呼，為雲林的財政困境抱不平，這就好比對著白沙屯媽喊話，那份情感是真切的荒唐。縣長口中的不公，難道不是自家陣營造成的？面對著媒體大聲疾呼，為雲林的財政困境抱不平，說著雲林一年稅收不到70億元，卻守護著全台灣的糧食安全，怎麼捨得支持三分鐘通過「財劃法」？我們需要中央的協助，需要穩定的財源來推動教育、社福和基礎建設，縣長端出血淋淋的數據，例如農水路經費被砍了近八成，地籍圖重測的自籌款比例飆高等，這些具體數字，無情地揭示了基層所面臨的困境。

雲林縣長張麗善（右三）等藍白15位縣市長日前北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（資料照）雲林縣長張麗善（右三）等藍白15位縣市長日前北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（資料照）

然而，雲林縣長竟然把矛頭全部指向中央政府？抱怨執政黨沒有完整分配統籌款，抱怨他們把補助款從「定額設算」改成「看得到吃不到」的申請制。但這難道不是你們自己修法造成的嗎？藍白修法時口口聲聲說要讓地方財政自主，結果修出來的法案，反而讓地方更被動、更不穩定。

這就形成了一個巨大的邏輯斷層：你們一邊在立法院修出一個充滿爭議的法案，一邊又在地方上批評這個法案帶來的後果。這不是自相矛盾，什麼才是自相矛盾？

中央對地方的協助確實非常重要，光靠地方政府根本不可能有重大建設。然而，當初行政院給了你們重新審視法案的機會，你們為什麼不聽？現在出了問題，卻將責任完全推給中央。這場財劃法之亂，不僅僅是中央與地方的權力角力，更是對政治人物責任感的嚴峻考驗。

當初投票支持修法的雲林縣立委，以及現在為地方叫屈的縣市長，難道不應該負起更大的責任嗎？人民的納稅錢，不應該成為你們政治鬥爭的籌碼。我們雲林人，只希望自己的家鄉能夠得到公平、穩定的對待，而不是被捲入一場又一場的政治鬧劇中。

（作者為19th雲林縣議員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

