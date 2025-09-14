脫北廚師的原鄉情結》蕨菜戰鬥與海州拌飯

現在住在韓國，有時去傳統市場時會看到賣北韓蕨菜的店。雖然北韓產的蕨菜看似更加環保健康，但我個人絕對不會購買。因為北韓蕨菜是以剝削與虐待兒童勞力為代價的產物。我自己也曾在孩提時代，親身經歷過用「蕨菜般的手」去採蕨菜的極限勞動現場。

◎ 李愛蘭

在北韓，平壤拌飯與海州拌飯都非常有名。其中，黃海道的海州拌飯又被稱為「海州攪飯」，可說是美味中的極品。海州拌飯必須加入西海的海苔與水陽山的蕨菜。海州拌飯特有的香氣與清淡口感深受歡迎，還在平壤生活時便是我非常喜歡的料理。但自從被放逐到兩江道的關東里山村後，因為蕨菜的關係，我甚至不願再想起海州拌飯。

海州拌飯是美味中的極品，必須加入西海的海苔與水陽山的蕨菜。（作者提供）

現在住在韓國，有時去傳統市場時會看到賣北韓蕨菜的店。雖然北韓產的蕨菜看似更加環保健康，但我個人絕對不會購買。因為北韓蕨菜是以剝削與虐待兒童勞力為代價的產物。我自己也曾在孩提時代，親身經歷過用「蕨菜般的手」去採蕨菜的極限勞動現場。

在北韓，以「理論與實踐並重」為名的「社會主義教育」為由，許多學生經常被動員至勞動現場。在山區村落，童工剝削幾乎已達到虐待兒童的罪行程度。為了不斷讓居民保持緊張狀態，北韓即使對平民也要求軍隊般的紀律與秩序，並使用軍事術語。因此經常使用「某某戰鬥」的說法。連在學校讀書也是戰鬥，採集蕨菜奉獻給國家也是戰鬥。

山村的孩子們放學後要參加植樹、建設支援、幫老師照料馬鈴薯田等活動，還有一項就是「蕨菜戰鬥」。在我們家，我和弟弟學哲成為蕨菜戰鬥的參與對象。當時我十一歲，弟弟九歲，但在北韓，這並不算年幼。

蕨菜戰鬥部隊會在學校集合，按班級出發。我和學哲帶著午餐便當前往山上。蕨菜地距我們住處至少5里（約2公里），但要登上山頂，約需走上20～30里（8～12公里）。蕨菜多的地方通常是林深路險，不僅難以攀爬，還有許多蛇，每走一步都膽戰心驚。若在山中與隊伍失散，有時甚至可能喪命，因此必須緊緊跟上。

整天在山林中尋找蕨菜，直到老師喊下山，我們才踏上回程。若未完成配額，就得將母親採來的蕨菜補上，因此無論如何都要達成目標。蕨菜戰鬥的第一天成果有限，但漸漸摸索出訣竅，幸運地第一年便完成計劃。

即使逐漸習慣了，但對體格瘦小的孩子來說，整天背著滿滿蕨菜爬山並非易事。當前方包袱裡的蕨菜裝滿時，我們便坐下來將蕨菜整齊地放入背包，那短暫的休息後又得繼續穿梭於森林中尋找蕨菜。若和人群在一起，常常搶不到蕨菜；若自己單獨行動，又容易迷路，因此我們一邊走一邊高聲呼喊彼此的名字。

當夕陽漸沉時，孩子們便坐在山脊上，把蕨菜裝入背包準備回家。當背包比其他人更滿時會覺得很開心，但想到要背著沉重的背包走20里的回程，就讓人感到眼前一片漆黑。也許是從小背負太重的東西，山村的孩子們普遍個子不高。

除了沉重的背包，還有一樣更令孩子們痛苦的東西，那就是名為「呃嘿」的壁蝨。這種寄生蟲會鑽進人們柔嫩的肌膚吸血，甚至有毒，若不慎刺入，可能致命。我曾有一次耳朵內被「呃嘿」鑽入，痛得幾乎無法咀嚼食物，那種痛苦彷彿腦袋要炸開一樣。這東西總是卡在難以拔除的地方，一旦咬入，就得用刀劃開取出。我記得那次在耳朵深處中鏢，哭得撕心裂肺，雖然成功拔出，但因沒有消毒藥水，只能用火柴頭或香菸油塗在傷口上，結果傷口久久未癒，痛苦了好一陣子。

李愛蘭院長（左）。（作者提供）

「蕨菜戰鬥」並不只是把蕨菜背回家就結束了。將蕨菜背回家後，還得用熱水汆燙後晾乾。母親在家的日子裡，她會負責汆燙並將蕨菜晾在屋頂上，但若母親外出做副業不在，就得由孩子們自己爬上屋頂晾蕨菜。沒有任何安全設施，常有人因踩到積水或苔蘚滑倒，從屋頂摔下而造成脊椎重傷甚至死亡的悲劇。

山村的孩子們必須是全能的。要會爬山、有力氣、懂得生火。山村的生活讓人彷彿回到史前時代。透過狩獵採集獲取食物，自行生火……甚至讓人覺得史前時代或許比山村生活還要好一些。至少在史前時代，人們還能自由地說“累了”，“辛苦”這樣的話。但在我生活的山村裡，即便是最微不足道的抱怨，一旦表現出來，也可能如蒸氣般「無聲無息地」消失不見。因此，我們連一句「我很辛苦」都無法說出口。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

