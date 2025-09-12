汪浩時間》賴清德如何深化「中華民國台灣」論述？

「中華民國台灣」是1950年蔣介石借用舊國名，在台灣建立的新國家，因冷戰格局而存續。其合法性，不在於缺乏國際法效力的「開羅宣言」，而在於2300萬台灣人民的住民自決權。

◎ 汪浩

賴總統即將發表「雙十節演說」。對他而言，深化「中華民國台灣」論述，不僅是延續蔡英文的國家認同戰略，更是鞏固民意共識與國家團結的關鍵。他必須將「中華民國」與「台灣」的關係理順，轉化為全民最大公約數。

一、正名歷史，闡明事實

去年賴提出「中華民國歷史三段論」：1912至1949年奮鬥於內外戰火；1950至1979年與中共爭奪中國代表權；1979年後在台灣透過民主化落地生根。今年，他應進一步強調「中華民國台灣」不是1949年前中華民國的延續，而是台灣人民透過民主實踐而再生的新國家。對民進黨而言，唯有承認中華民國在1950年後的歷史連續性、疆域僅限台澎金馬，才能直面歷史，守護國家。

二、塑造定位，深化對外

賴清德可提出「台灣願與中國和平共處、睦鄰友好」。這既呼應國際社會支持台海和平，也避免落入對抗陷阱。在外交層面，台灣須持續強調「聯大2758號決議與台灣無關」，並塑造「中華民國台灣」作為民主典範。透過實質合作與事實承認，拓展國際空間，並在國際格局變化時爭取加入聯合國。只有把「和平共處」與「民主典範」連結起來，台灣才能在中共壓力下贏得更多支持。

三、凝聚共識，守護主權

賴清德經常強調「中華人民共和國從未統治過台灣一天」，這不只是史觀，而是國際公認事實。在野黨若不敢承認，就形同替中共論述背書。台灣的主權不是歷史幻象，而是由人民透過民主制度賦予並實踐的現實。

在外交層面，台灣須持續強調「聯大2758號決議與台灣無關」。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）

深化「中華民國台灣」論述，就是要把以下這三段論說透：台灣是主權獨立國家，國名為「中華民國」；中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬；台灣願與中國和平共處。唯有將這三段論講清楚、講深入，並轉化為全民信念與國際共識，台灣的主體性才能持續穩固。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

