晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》賴清德如何深化「中華民國台灣」論述？

「中華民國台灣」是1950年蔣介石借用舊國名，在台灣建立的新國家，因冷戰格局而存續。其合法性，不在於缺乏國際法效力的「開羅宣言」，而在於2300萬台灣人民的住民自決權。
汪浩時間

汪浩時間

2025/09/12 21:00

◎ 汪浩

賴總統即將發表「雙十節演說」。對他而言，深化「中華民國台灣」論述，不僅是延續蔡英文的國家認同戰略，更是鞏固民意共識與國家團結的關鍵。他必須將「中華民國」與「台灣」的關係理順，轉化為全民最大公約數。

（取自貼文）（取自貼文）

一、正名歷史，闡明事實

「中華民國台灣」是1950年蔣介石借用舊國名，在台灣建立的新國家，因冷戰格局而存續。其合法性，不在於缺乏國際法效力的「開羅宣言」，而在於2300萬台灣人民的住民自決權。

去年賴提出「中華民國歷史三段論」：1912至1949年奮鬥於內外戰火；1950至1979年與中共爭奪中國代表權；1979年後在台灣透過民主化落地生根。今年，他應進一步強調「中華民國台灣」不是1949年前中華民國的延續，而是台灣人民透過民主實踐而再生的新國家。對民進黨而言，唯有承認中華民國在1950年後的歷史連續性、疆域僅限台澎金馬，才能直面歷史，守護國家。

二、塑造定位，深化對外

賴清德可提出「台灣願與中國和平共處、睦鄰友好」。這既呼應國際社會支持台海和平，也避免落入對抗陷阱。在外交層面，台灣須持續強調「聯大2758號決議與台灣無關」，並塑造「中華民國台灣」作為民主典範。透過實質合作與事實承認，拓展國際空間，並在國際格局變化時爭取加入聯合國。只有把「和平共處」與「民主典範」連結起來，台灣才能在中共壓力下贏得更多支持。

三、凝聚共識，守護主權

賴清德經常強調「中華人民共和國從未統治過台灣一天」，這不只是史觀，而是國際公認事實。在野黨若不敢承認，就形同替中共論述背書。台灣的主權不是歷史幻象，而是由人民透過民主制度賦予並實踐的現實。

在外交層面，台灣須持續強調「聯大2758號決議與台灣無關」。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）在外交層面，台灣須持續強調「聯大2758號決議與台灣無關」。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）

深化「中華民國台灣」論述，就是要把以下這三段論說透：台灣是主權獨立國家，國名為「中華民國」；中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬；台灣願與中國和平共處。唯有將這三段論講清楚、講深入，並轉化為全民信念與國際共識，台灣的主體性才能持續穩固。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書