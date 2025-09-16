晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》體育班存廢與改革 運動部應正視

2025/09/16 09:30

◎ 陳宏煇

報載，台師大學生會日前與人本教育基金會合辦體育文化轉型座談會，會中揭露體育班學生普遍面臨身心暴力與學業被犧牲的處境，多數受訪者都有遭到體罰的經驗，甚至有人到高中畢業連廿六個英文字母都背不完全，並提落實訓練專業化與科學化、加強運動防護、兼顧學業與多元發展、建立透明的申訴與監督管道、經費公開化，以及改革學長姊制度等體育班存廢與改革六大方向，另外，也呼籲取消以競賽成績作為體育班績效評比，改以「運動專業與倫理」作為主要指標。

台師大女足抽血案引發社會關注，人本基金會日前公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，呼籲運動部改革體育班血汗訓練。（資料照）台師大女足抽血案引發社會關注，人本基金會日前公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，呼籲運動部改革體育班血汗訓練。（資料照）

事實上，多年來體育班的存廢與改革問題一直被大家爭論與討論，但每每都是「只聞樓梯響，不見人下來」，爭吵了那麼多年，但卻還是沒有結果，在「少子化」的今天，學生數、班級數愈來愈少，體育班卻是不減反增，而原本存在的問題不但沒有減少，反倒愈變愈多。

就以體育班高中畢業廿六個英文字母背不出來為例，體育班的課業明顯跟不上一般的班級，這是不爭的事實，因為體育班只上課半天，而早上一早六點就要起床跑步訓練體能，訓練完早餐根本吃不下，八點又接著上課，在體能消耗大半又沒吃早餐，上課幾乎都在打瞌睡，而任課老師體諒他們也都是「睜一隻眼閉一隻眼」，造成體育班學生的課業幾乎是一片空白，課業還停留在國中的程度，因此少部分藉由體育成績甄選進入國立大學後，自認未來無法在國際比賽獲得成績，便選擇放棄選手身分，專心在課業上，但要跟上同學便需花費比其他人更多的時間，延畢一、兩年是相當正常的。

運動部長李洋提到體育班議題，要讓學生運動員現階段以學業和訓練並重。（資料照）運動部長李洋提到體育班議題，要讓學生運動員現階段以學業和訓練並重。（資料照）

另外還有一個為人垢病的問題是，在體育班一切是以教練和學長姊為上，教練擁有絕對控制權，控制著學生的出賽權，而學長姊則負責管理學弟妹，因為教練和學長姊「喊水會結凍」，因此學生和學弟妹只能聽命令行事，因此體育班常要幫學校出公差，像是搬桌椅、割草、打掃等等，也因此體育班內存在嚴重的不當管教情形。

就在運動部正式掛牌前，體育班的存廢與改革問題已經被提出來討論，筆者期盼在九月九日首任運動部長李洋就任後，能正視體育班的問題，不要再讓體育班的惡習持續下去，唯有積極的面對與改革，才能保障學生的學業與多元發展，讓台灣的體育能夠長長久久。

（大學生輔人員）

