評論

許美華頻道》錯修財劃法之亂/政院請硬起來 藍沒道歉就依法行政

大罷免無數志工站出來罷免藍委，就是因為看不下去藍白聯手在國會亂修法，現在財劃法出包造成嚴重後果，正是證明大罷免志工站出來的正當性和急迫性。
許美華頻道

許美華頻道

2025/09/12 14:30

◎許美華

為什麼執政黨的支持者會這麼憤怒？為什麼大罷免志工覺得自己艱苦無私付出的所有努力都被踩在地上，內心淌血比大罷免失敗還難過？

我猜賴政府團隊到現在還沒搞清楚！

最近賴團隊的os be like：「明明我們都有回應財劃法的事，也都說得很清楚啊，為什麼大家還罵我們？

許美華頻道》錯修財劃法之亂/政院請硬起來 藍沒道歉就依法行政藍白去年12月挾人數優勢，強行通過「財劃法修正案」，朝野立委在過程中爆發衝突。（資料照）

關鍵就在，明明是國民黨亂修法犯錯出包，為什麼他們不用付出任何代價？而一路挨打的民進黨，面對國民黨暴投還準備站著被三振，看起來還是那個要負責收爛攤子的沙包？

大罷免無數志工站出來罷免藍委，就是因為看不下去藍白聯手在國會亂修法，現在財劃法出包造成嚴重後果，正是證明大罷免志工站出來的正當性和急迫性。

多少人想要污衊抹黑大罷免志工，說他們都是偏激份子、吃飽沒事做、故意製造社會對立。

反擊藍白亂修財劃法 大罷免志工爭是非

而藍白亂修財劃法出包這個事件，就是給大罷免志工最好的平反證據和獎狀。

2025大罷免宣告失敗，不少志工和挺罷民眾難掩失落情緒。（資料照）2025大罷免宣告失敗，不少志工和挺罷民眾難掩失落情緒。（資料照）

結果，賴團隊的對外說明，完全看不出態度跟方向，支持者要看到的是執政黨面對在野黨惡搞法案的強硬態度，大罷免志工要的是一個是非黑白。而這些，賴團隊都沒有說清楚。

來看看事件引爆一個多禮拜，今天的新聞怎麼寫？標題這樣：

「藍白搶修《財劃法》公式出包　行政院13日邀22縣市長、分上下午兩場解套」

內文寫到行政院長卓榮泰的說法。

「卓榮泰今日在院會中表示，錯誤已經發生了，解鈴還須繫鈴人，希望周六的會議能開誠佈公、誠心誠意解決錯誤。」

誰可以告訴我，卓榮泰到底在講什麼？錯誤是誰造成的？到底誰是誰非！

行政院發言人李慧芝在記者會上解釋了很多，也有說到之前國民黨修法錯誤、行政院退回覆議的種種過程，但文字實在太長了，無法成為標題，也沒人能記得重點。

新版財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝（中）昨天在院會後記者會表示，待13日與地方政府討論後，再視是否透過修財劃法等方式調整。（資料照）新版財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝（中）昨天在院會後記者會表示，待13日與地方政府討論後，再視是否透過修財劃法等方式調整。（資料照） 

因為文字實在太長了，我在留言貼出來讓大家瞧瞧，現在賴團隊對外說明重大議案的問題在哪裡？

說了很多，但大家光看落落長的文字就飽了，沒有人知道你們的態度跟立場在哪裡？很多支持者覺得執政黨軟弱，有冤枉你們嗎？
賴政府團隊，你們連指責國民黨犯錯、要求國民黨公開道歉都不敢，也不敢大聲堅持自己是對的，一副就是理所當然、很有誠意解決財劃法爛攤子的樣子，難道犯錯的是你們嗎？

別再犯傻了，不會好好宣傳自己的政策政績，做再多、做到死也沒用。

週末卓榮泰就要跟縣市長談財劃法了，雖然已經寫到很累了，再提醒一次，行政權理直氣壯不硬起來，踩住基本立場，就是讓人看不起而已。

「提案亂修財劃法出錯的是國民黨

如果國民黨不公開道歉

財政部就依法行政」

如果不是藍白立委，集體在立法院一再闖下滔天大禍，會有這麼多罷團志工站出來嗎？會有超過120萬人簽下連署書嗎？會有這麼多公民投下罷免票嗎？

去年12月強行通過「財劃法修正案」，藍白立委在議場歡呼。（資料照）去年12月強行通過「財劃法修正案」，藍白立委在議場歡呼。（資料照） 

現在老天有眼，給國民黨一個現世報，你執政黨連要求道歉都不敢，我們大罷免志工是在做心酸的嗎？

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

