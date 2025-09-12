晴時多雲

自由開講》財劃法爭議 欣見行政院解決問題

2025/09/12 12:10

◎ 李文忠

財劃法的爭議像一面哈哈鏡，映照出立法院及政壇的歪七扭八。明明是藍白立委不作功課，搞出一個公式錯誤的大烏龍，今年二月行政院提覆議時已敍明清楚，傅崐萁、黃國昌領軍的在野黨團一概置之不理，還好意思硬拗，這就是過去一年半國會的亂象。

國民黨主席朱立倫昨坦言，財劃法公式設計，「分母的確有一點瑕疵」。圖為去年12月20日國民黨立委舉標語、喊口號慶祝財劃法修法三讀通過。（資料照）國民黨主席朱立倫昨坦言，財劃法公式設計，「分母的確有一點瑕疵」。圖為去年12月20日國民黨立委舉標語、喊口號慶祝財劃法修法三讀通過。（資料照）

還好朱立倫、賴士葆都承認有瑕疵，最值得稱道的是新竹縣長楊文科，他認為「修財劃法是正確的，但是要怎樣修的公平合理？這是當時必須卻沒有很周詳的考慮，未來希望中央必須要拿起來好好跟縣市長討論，....集思廣益訂一個公平合理的辦法，不論誰執政才能長治久安。」、「不想當抱怨的縣市長」，一下子將盧秀燕、蔣萬安、張善政比下去了。

同樣重要的還有事權沒有分配，財政下放的同時必然是責任下放、事權下放，讓地方政府有更多負責的權力及表現的空間，不是讓民選首長有更多私房錢來像花蓮傅氏王朝一樣市恩收買。

新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰9月13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。（資料照，行政院提供）新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰9月13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。（資料照，行政院提供）

道理講清楚了，但人民選我們不是來講道理吵是非的，是解決事情。欣見行政院週六邀集縣市長協商解決爭議，希望各方都能以面對-解決的態度找到共識，再透過修法律及行政規定的方式通盤修正。

（作者為前立委）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

