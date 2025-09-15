沈榮欽國際視野》「草帽海賊團」旗幟 紛出現在Z世代抗爭

在這場被稱為「Z世代革命」的抗爭中，「草帽海賊團」的旗幟再度被搬出來，大量出現在示威運動中，成為抗議政府的象徵。不過不同於印尼的抗議者，尼泊爾的抗議者成功令政府垮台。

◎ 沈榮欽

尼泊爾禁止 FB, IG, WhatsApp, YT, X, Snapchat 以及騰訊等 26 個社群軟體引發數十年來最大暴動，警方射殺至少 19 名抗議者，儘管政府已經取消禁令，但仍無法平息抗議者怒火。身兼共產黨主席的總理奧利（K.P. Sharma Oli）辭職（尼泊爾是總理制），但是總統府、總理官邸、內政部大樓、國會大廈與部長官邸，均遭到闖入或縱火，尼泊爾面臨史無前例的政治危機。

尼泊爾因管制社群媒體引爆大規模抗爭，示威民眾火燒政府主要辦公大樓辛哈杜巴宮（Singha Durbar）。（美聯社）

不過 TikTok 並未遭到禁止，而 TikTok 上出現大量政府腐敗的短影音，增添抗議者的怒火。

請繼續往下閱讀...

「草帽海賊團」的旗幟出現在印尼的示威運動，成為抗議政府的象徵。 （法新社檔案照）

抗議者主要是13歲至28歲的「Z世代」年輕族群，也是最重度使用社群媒體的族群，在這場被稱為「Z世代革命」的抗爭中，「草帽海賊團」的旗幟再度被搬出來，大量出現在示威運動中，成為抗議政府的象徵。不過不同於印尼的抗議者，尼泊爾的抗議者成功令政府垮台。

「草帽海賊團」的旗幟，似乎越來越成為年輕抗議者的代表。（取自貼文）

「草帽海賊團」的旗幟，似乎越來越成為年輕抗議者的代表，也可見日本動漫文化的軟實力。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法