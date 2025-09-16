自由開講》核電歸零數月 台灣安穩度嚴夏

◎ 胡振興

白露已至，暑氣漸消。《月令七十二候集解》言：「陰氣漸重，露凝而白。」對台灣人而言，白露（國曆9月7或8或9日）正是夏季最炎熱時段已過的節氣指標。今年的白露，還有另一層意義：核三廠於五月十八日停機，台灣正式進入「核電歸零」時代。

核三廠二號機於五月十八日停機，台灣正式進入「核電歸零」時代。圖為民團於當日投放「非核家園」以為慶祝。（中央社資料照）

公投期間，支持者不斷強調「沒有核電就會缺電」，製造出高度焦慮。然而整個夏季已過，台灣並未限電。依據台電公開資料，六月至八月尖峰備轉容量率大致落在 8～15% 之間，仍高於 10% 的供電安全標準。換言之，即使少了核三 950MW 容量，今年夏天電網依舊平穩。這本身就是一個強烈訊號：核三的存在，並非供電安全的關鍵。

許多人也會疑惑：為何白天用電最高，但備轉容量率卻更寬裕？原因在於能源結構。白天有太陽能發電加入，燃氣機組也多在尖峰時全力運轉；夜晚需求雖下降，但太陽能歸零、部分燃氣機組降載檢修，可算入備轉的容量縮水，因此備轉率反而較低。這提醒我們，解讀數據必須回到整體系統，而不是只看單一數字。

回顧過往，真正引發限電的，是備轉容量率跌到 1～2% 的臨界點。今年夏天則穩定維持在安全水位，顯示電網韌性遠比「缺核即缺電」的口號更能反映現實。

這段經驗說明，台灣的用電安全取決於打造多元、具韌性的能源組合，而不是單一電源。核電固然能提供基載，但它並非不可或缺。火力、再生能源、儲能與電網管理，才是穩定供電的重要拼圖。

在公共討論中，核電經常被塑造成「靈丹妙藥」。但核三停機後的這個夏天，數據已經完成了一次實境驗證：沒有核電，台灣依然安穩度夏。這並不是否定核能，而是提醒我們，能源決策必須建立在數據與驗證，而非口號與恐懼。

即使少了核三 950MW 容量，今年夏天電網依舊平穩。示意圖。（資料照，本報合成）

真正的挑戰不在於「有沒有核電」，而在於如何持續提高能源效率、強化電網、增加儲能與再生能源占比。唯有如此，台灣才能在全球淨零轉型中，兼顧供電安全與永續發展。

（作者從事科技業）

