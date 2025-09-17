晴時多雲

投書

自由開講》寺廟是黨政機關，住持是黨官，你還宗教交流？

2025/09/17 08:00

◎ 愚工

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信今年7月底爆出刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕，遭多個部門調查，少林寺也宣佈選出新任住持釋印樂。事隔一個多月，河南省佛教協會4日突然發千字文「補刀」，痛批釋永信六根不淨，「辜負黨和政府的培養重託」！

少林寺前住持釋永信今年7月底爆出刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕 。 （法新社檔案照）少林寺前住持釋永信今年7月底爆出刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕 。 （法新社檔案照）

一句官腔十足的「辜負黨和政府的培養重託」及釋永信出事後，中共立刻調派河南洛陽白馬寺住持釋印樂接任少林寺住持的客觀事實，中共不經意自證，在中國，寺廟就是黨政機關，住持就是黨官，政府可隨時隨意調派。說明如下：

根據中共現行《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，擔任住持的首要資格是，「忠黨愛國愛教，擁護中國共產黨的領導」，取得候選人的資格後，經過寺院兩序僧眾的「民主投票」，報經佛教協會認可，最後由政府宗教管理部門任命。

整個過程跟中共現行經過「人大的民主投票」，選舉習近平出任國家領導人的程序如出一轍。重點在取得候選人資格，後續的作業都是走形式，欺騙社會的把戲。以新任的住持釋印樂為例，他就是主張「佛教中國化」，充分滿足了「忠黨愛國愛教，擁護中國共產黨的領導」的政治正確首要條件。

又根據現行中國佛教協會章程，總則第三條就敘明「本會的宗旨是：團結、帶領全國各民族佛教徒愛國愛教，擁護中國共產黨領導、擁護社會主義制度，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持我國佛教中國化方向，協助黨和政府貫徹落實黨的宗教工作基本方針；…」。

宗教交流是中共落實統戰〜「無聲侵略」台灣的重要手段。圖為前海基會董事長林中森及台灣宮廟代表等人之前赴中參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。（翻攝央視，資料照）宗教交流是中共落實統戰〜「無聲侵略」台灣的重要手段。圖為前海基會董事長林中森及台灣宮廟代表等人之前赴中參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。（翻攝央視，資料照）

眾所周知，宗教交流是中共落實統戰〜「無聲侵略」台灣的重要手段。在台灣，寺廟是一個管理鬆散的純民間單位，在中國，寺廟實質上是黨政機關，住持是黨官，兩岸的宗教交流，猶如另類的「不對稱戰爭」，台灣稍不注意，就會被其吞噬，國人必須警惕。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

