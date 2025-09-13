自由開講》安靜的慈善革命：麥肯錫·斯科特改寫富豪遊戲規則

◎蕭錫惠

逆流而行：當財富選擇靜默

世人總是好奇，億萬富豪如何揮霍財富：豪宅、遊艇、私人飛機，甚至排場盛大的慈善晚宴。亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻──麥肯錫·斯科特，卻選擇走出另一條截然不同的道路。

亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻──麥肯錫·斯科特，卻選擇走出另一條截然不同的道路。（美聯社檔案照）

2019 年離婚後，她分得 380 億美元。短短四年，她已捐出超過 140 億美元，資助超過 1,600 個組織。捐款之快、規模之大，堪稱史上罕見。

三個動作，打破金錢的幻象

不同於多數富豪熱衷的「遊戲規則」，斯科特徹底去明星化：她不成立基金會、不出席論壇，更不要求冠名。她只做三件事：

捐得大：一次到位，減輕組織生存焦慮。

捐得快：不讓資源卡在冗長程序。

捐完即退：轉身離開，把舞台留給行動者。

這種直接而果斷的做法，挑戰了傳統慈善的根深柢固模式。

信任，是最昂貴也最珍貴的禮物

更令人驚訝的是，她的捐贈幾乎沒有附加條件。受惠的往往是難以吸引財團目光的基層團體：社區大學、食物銀行、種族正義組織、婦女庇護所。她相信，這些在地行動者，比億萬富豪更清楚資源應該花在哪裡。這份信任，正是她慈善革命的核心。

華麗的慈善與真實的需要

傳統慈善常淪為形象工程：冗長申請、繁瑣審核、冠名大樓，資源因此被消耗在行政與包裝，而非迫切需求。斯科特則恰好相反──她簽完支票就離開，讓受贈者能專注於真正的工作。她證明，改變生命，不必靠華麗秀場；真正的影響力，來自單純的信任與即時行動。

給台灣的一面鏡子

在台灣，慈善往往被包裝成政治或商業的延伸：捐款成了關係網絡的一環，公益有時淪為形象或權力的裝飾。斯科特提醒我們，最有力的給予，並非舞台上的聚光燈，而是對真實需求的敏銳理解與毫無保留的支持。

靜默中的革命，影響最為響亮

當金錢不再只是炫耀的工具，而能化為推動公平與希望的槓桿，財富才真正展現價值。美國最安靜的億萬富豪，正在發揮最響亮的影響力。這不僅是一場慈善革命，也是一面鏡子，映照出我們對公益與責任的真正想像。

（作者為自由撰稿人）

