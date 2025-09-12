自由開講》Charlie Kirk之死與右派的啟示

◎ 冬文實

一、人物切入：誰是 Charlie Kirk

查理·科克（Charlie Kirk）是美國近十年最具代表性的保守派青年領袖之一。他最廣為人知的畫面，是在大學校園掛著「Prove Me Wrong（來挑戰我）」的牌子，坐在桌子後接受學生提問。他不只是辯論家，更是行動家，透過創立 Turning Point USA，將青年動員變成保守派陣營的利器。他的存在，使得原本偏自由派的大學校園，突然多了一股挑釁式的保守聲音。

他最廣為人知的畫面，是在大學校園掛著「Prove Me Wrong（來挑戰我）」的牌子，坐在桌子後接受學生提問。（路透）

他於 2025.9.10 遭槍擊身亡，不只是單一事件，而是打開了對「右派、左派」以及國際政治矛盾的思考。

二、右派的定位：美國的政治光譜

在美國政治語境裡，Kirk 被視為「右派」。右派意味著支持傳統價值、反對同性婚姻、反對非法移民，對女權與少數族群權益保持懷疑，並強調自由經濟與小政府。這些立場，對自由派眼中可能冷酷甚至排外，但在保守派支持者眼中，則是捍衛秩序與穩定。

這樣的觀點對我理解中的「自由民主」有相當大的落差。我們常常在影集裡看見美國尊重多元性別、種族和宗教的價值觀，但 Kirk 曾在公開場合直言伊斯蘭與美國價值不相容，甚至主張不應在美國立足。這種強硬言論凸顯了自由社會中的矛盾：一方面提倡言論自由，另一方面卻可能用自由來否定某些群體的存在。

他是共和黨、特別是川普陣營動員年輕選民的重要橋樑。他讓保守派的聲音變得年輕、時尚。圖為兩人同台。（法新設檔案照）

然而，Kirk 的影響力遠遠超過幾個立場。他是共和黨、特別是川普陣營動員年輕選民的重要橋樑。他讓保守派的聲音變得年輕、時尚，甚至在社群時代充滿娛樂效果。

三、台灣視角：朋友與利益的矛盾

從台灣的角度來看，美國右派人物帶來一種矛盾。中文裡有句話：「敵人的敵人就是朋友。」因為美國右派對中國強硬，支持台灣獨立的族群自然會把他們視為朋友；相對地，在台灣，親中的群體則往往對美國右派抱持強烈反感。

但另一句話也很現實：「天底下沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」台灣喜歡川普與右派，是因為他們反對中國；但必須承認，右派的主張是「保護美國利益」，而不是「照顧台灣」。川普要求台積電赴美設廠，正是最明顯的例子，這種戰略考量對美國有利，但未必符合台灣的長遠利益。

更進一步說，若把視角放在「美國境內的台灣人」身上，他們未必會喜歡右派。右派移民政策嚴苛，對少數族群權益缺乏包容，這些政策直接影響到台灣僑民與新移民。嚴格的簽證限制、對亞裔教育平權的爭議，讓他們感受到「美國優先」帶來的壓力。對於他們而言，右派的「對中強硬」或許是利多，但「對外來族群的冷漠」卻是現實的負擔。

四、國際比較：美國 vs 中國

美國是全球最大的經濟體，全世界的人都嚮往前往。美國所推崇的「自由」，包含言論自由與槍枝自由，一方面孕育了思想碰撞與創新力量，另一方面也帶來巨大的社會風險。美國的獨特之處，就在於這種矛盾：治安遠不如台灣安全，卻能孕育出世界最強大的思想與智慧。

反觀第二大經濟體中國，則走上完全不同的道路。中國是當今言論管制最嚴厲的極權國家之一。雖然美中兩國都強調「愛國心」，但美國的愛國允許民眾有千百種聲音；中國的愛國則只允許人民重複政府的聲音。

Charlie Kirk 的死亡揭示了人類普遍存在的極端壓制。圖為槍擊瞬間。（路透）

在這樣的對照下，Charlie Kirk 的死亡揭示了人類普遍存在的極端壓制。無論是透過子彈還是透過審查，當反對者被噤聲，結果都一樣——對話被掐斷，只剩沉默。

然而差別在於，美國的政治領袖們仍能一同出面譴責暴力，並向 Kirk 致敬；中國的政府則將與不同聲音的對話完全排除於國內政治之外。這種反差，正好凸顯了「自由社會的脆弱」與「極權社會的封閉」。

五、哲學追問：暴力與對話

問題是：人類要到什麼時候，才能真正學會互相對話，而不是互相殘殺？我們從小到大在學校被教導「動手是不對的」，但現實卻不斷傳遞另一個訊息：「武力才是唯一的答案」。當對話被視為無效，當反對的聲音被消失，暴力就成了最簡單也最殘酷的選項。

如今世界局勢愈發動盪，部分國家甚至公然將「使用核武」納入政策討論，讓人類離世界末日更近了一步。Charlie Kirk 之死提醒我們，不論是在民主社會還是極權國家，如果不同的聲音無法存在並交流，那麼我們所面對的將不是和平，而是一個通往最糟結局的現實。

（作者為自由工作者）

