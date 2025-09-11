晴時多雲

評論 > 社群

美台觀測站》從Charlie Kirk遇刺看美國政治極化與台灣啟示

Charlie Kirk的校園辯論影片相當著名，其特色是透過與自由派學生誠懇耐心的辯論，展現辯才以理服人，在這些校園辯論影片中，與其辯論的學生都看似只能覆述教授或主流媒體餵養的論述，一旦進行真正辯論而不是同溫層取暖就會斷線。
美台觀測站

2025/09/11 21:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國時間 9月10日，美國著名保守派辯論家 Charlie Kirk 在猶他谷大學（Utah Valley University）舉辦首場「美國復興巡迴」（American Comeback Tour）校園演講活動時，遭槍手射擊，不治身亡。Kirk中槍時，正好就是在回應槍支暴力問題。

柯克（Charlie Kirk）在猶他州的猶他谷大學發表演講時遭到槍身亡。（美聯社）柯克（Charlie Kirk）在猶他州的猶他谷大學發表演講時遭到槍身亡。（美聯社）

嫌犯目前尚未落網，無法確定犯案動機，本篇並非針對犯案動機進行討論。

◎ Charlie Kirk 是誰？政治傳播天才？

Charlie Kirk 是福音派基督徒，宗教和家庭是他政治理念核心，他也創辦了美國最大的青年保守派團體 Turning Point USA，在川普競選時，大力透過社群媒體與組織為川普助選，被普遍認為對勝選有相當大的貢獻。

Charlie Kirk的校園辯論影片相當著名，其特色是透過與自由派學生誠懇耐心的辯論，展現辯才以理服人，在這些校園辯論影片中，與其辯論的學生都看似只能覆述教授或主流媒體餵養的論述，一旦進行真正辯論而不是同溫層取暖就會斷線。

美台觀測站》從Charlie Kirk遇刺看美國政治極化與台灣啟示從Charlie Kirk遇刺看美國政治暴力。（取自貼文）

保守派其實很多這種極有辯才的網紅，曾經參加總統初選的 Vivek Ramaswamy 就也主持過這種校園辯論，而校園辯論的政治傳播手法非常高明，因為就結果而言他未必能爭取更多自由派選票，但卻能夠形塑一種「打臉」的效果，而且是按照自由派的學院型辯論方式，而不是雙方毫無交集的謾罵。

相對的，近年來自由派不斷被批評善於單向說理而非雙向辯論。掌握媒體學術話語權的自由派，除了政治人物還有電視名嘴、大學教授、甚至脫口秀主持人和影視名流來單向號召群眾，甚至透過影視作品還是電玩來灌輸理念。現在的反DEI浪潮，一部分就是對這種單向說教的反撲，而Charlie Kirk 走進校園，不僅被視為極有勇氣突破同溫層，更能夠凸顯自由派在基層組織方面裹足不前的問題

事發後，美國總統川普隨後在Truth Social平台發文指出：「偉大而傳奇的Charlie Kirk去世了。沒有人比Charlie更了解美國青年的心聲。他受到所有人愛戴和崇敬，特別是我。現在他離開了我們。梅拉尼婭和我向他美麗的妻子Erika及家人致以慰問。Charlie，我們愛你！」

川普隨後在Truth Social平台發文指出：沒有人比Charlie更了解美國青年的心聲。圖為兩人同台。（法新社檔案照）川普隨後在Truth Social平台發文指出：沒有人比Charlie更了解美國青年的心聲。圖為兩人同台。（法新社檔案照）

美國副總統、FBI局長、國防部長等政府高官皆紛紛發聲哀悼，民主黨的前副總統賀錦麗、眾議院民主黨領袖、加州州長也都譴責政治暴力，為Kirk祈禱。

◎ 美國怎麼了？政治極端與槍枝暴力的交疊

不論立場為何，訴諸暴力就是不可容忍的。

嫌犯目前尚未落網，我們無法確定犯案動機為何，但近幾年，美國政治暴力事件層出不窮，而且是不分黨派的。相信大家都還記得去年7月與9月，川普兩度在賓州集會遭槍擊，其中一次造成耳朵受傷並奪走一名民眾性命，佛州高爾夫球場更曾出現疑似持槍嫌犯，企圖刺殺川普；

今年4月，賓夕法尼亞州的民主黨籍州長夏皮羅，宅邸遭縱火，家人險些受害；6月，明尼蘇達州民主黨籍參議員Melissa Hortman與丈夫中槍身亡，同天晚上，民主黨籍州參議員John Hoffman與妻子也各中數槍，歷經無數手術才倖存。若再將歷史往回推，也有類似事件，包括 1963年，立場支持民權運動的甘迺迪總統被刺身亡，又或者1968年民權運動領袖馬丁路德金恩博士遇刺。

在政治極化的態勢下，槍枝又容易取得，槍枝暴力就變得相對容易出現，對台灣人而言，最熟悉的當屬2022年的南加州長老教會槍擊案。

然而幾個月前，Charlie Kirk才表示：「遺憾的是，若是為了捍衛第二修正案（賦予民眾持有和攜帶武器的權利），每年都得付出若干槍擊死亡的代價，那也是值得的。」
（I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights.”）

美國明尼蘇達州眾議院議員兼前議長霍特曼（左）與明州參議院議員霍夫曼（右），遭同一名槍手槍擊，霍特曼不幸身亡，霍夫曼則在送醫搶救後情況逐漸好轉。（法新社檔案照）美國明尼蘇達州眾議院議員兼前議長霍特曼（左）與明州參議院議員霍夫曼（右），遭同一名槍手槍擊，霍特曼不幸身亡，霍夫曼則在送醫搶救後情況逐漸好轉。（法新社檔案照）

從台灣的角度，可能難以理解為何在這麼多的暴力事件與人命犧牲下，美國對擁槍的態度仍舊如此的極化，但我們必須了解到美國的槍枝文化是建立在其建國歷程、國家領土擴張脈絡，在其之上更有長期高強度的資本力量推動遊說與廣告行銷。對於許多美國人而言，槍枝已與其「身份」、「個人價值」高度連結。

在Charlie Kirk遇刺後，民主黨與自由派強調槍枝管制的重要性，共和黨與保守派則是強調左派的極化，仍舊難以對話。2023 年賓州州立大學的研究指出（連結於留言），在民主社會中，當情感極化（affective polarization）愈深，就愈容易將對手非人化，將政治視為零和對抗，使政治暴力更被接受、也更頻繁。數據顯示，對共和黨強烈反感的民主黨人，支持政治暴力的機率會比平均高出8%；反之，對民主黨強烈反感的共和黨人，支持暴力的比例也比平均高出18%。跨國分析更發現，高度情感極化的民主國家，發生政治暴力的可能性高於平均34%。

◎ 對台灣與民主的啟示

台灣的槍枝問題雖然和美國在完全不同等級，但政治對立與單向說教的政治表達問題在台灣也有。在當前的政治環境，許多的議題辯論當進入社群媒體，都淪為不同群體的單向取暖，台灣當前的政治窘境也有很大一部分源於此，不僅難以說服反對方，還可能因單向輸出造成疲勞與反感。

在極端的政治環境下，美國與世界各地，都很需要像Charlie Kirk這樣願意走進人群、異溫層進行辯論的人。（法新社檔案照）在極端的政治環境下，美國與世界各地，都很需要像Charlie Kirk這樣願意走進人群、異溫層進行辯論的人。（法新社檔案照）

事實上，在極端的政治環境下，美國與世界各地，都很需要像Charlie Kirk這樣願意走進人群、異溫層進行辯論的人，不過更重要的是，所有觀看辯論的人，需要意識到辯論的目的不只是要贏得得更多人的支持，更重要的還包括了解反對方。然而在當今，尤其社群媒體的推波助瀾，辯論往往成為民眾判定「我要相信誰」、「看誰被打臉」的指標，這對民主是極大威脅，讓願意雙向溝通的人反而助長、激化對立。

我們也不禁在想，社群媒體是否也需要付出更大的責任，或許在社群平台上加上警語，或資助更多實體活動，盡可能地降低對立。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

