評論 > 投書

自由開講》運動部鼓勵全民運動 從獎勵個人做起

2025/09/15 08:00

◎ 陳啟濃

筆者服務的學校是在偏遠的山區，有辦理社區大學的推廣，這學期成立桌球與皮克球的課程，深獲社區民眾的喜愛。偏遠地區公共設施不足，社區大學晚上的課程，成了居民寓教於樂的重要活動。

全球新興運動匹克球，受到歡迎，圖為小朋友體驗。 （資料照，宜蘭縣府提供）全球新興運動匹克球，受到歡迎，圖為小朋友體驗。 （資料照，宜蘭縣府提供）

運動可以避免老化維持身體機能，也可以促進人際間的聯誼接觸。我們社大的球類課程有中老年人，也有國中生參加，運動不分年齡，只是運動也是一種消費。雖然社大的課程費用不高，但對有些經濟狀況不佳的家庭來說，也會成為一種負擔。

目前政府都有補助65歲以上的長者免費的公車費用，讓長輩可以坐公車方便行動。運動如果有補助，也可以有獎勵，對鼓勵民眾多運動，促進運動人口的加增，必然有相當大的助力。

目前政府大都補助運動經費給協會、機關團體與學校，而且大都以團體性的運動活動為主。這種方式會受到時間、場地的限制，而且舉辦的運動不一定都是民眾所樂於從事的活動。

運動部9月9日掛牌成立，總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）與李洋（右）攜手推展全民運動。（資料照）運動部9月9日掛牌成立，總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）與李洋（右）攜手推展全民運動。（資料照）

倘使運動部把把經費的補助從團體開放到個人的獎勵，用運動禮券的方式發送給民眾，民眾可以自由參加任何他自己所喜歡的運動，選擇自己時間可允許，場地方便到達的地方運動。這樣的方式才是鼓勵全民運動最有彈性最能吸引民眾運動的政策。

就像筆者的學校辦的社大的球類課程，民眾可以用運動禮券註冊，社大再用運動禮券跟政府請款，相信許多經濟有困難的民眾都可以直接受惠。此外因為是政府補助的，民眾參加的意願會更高，鼓勵全民運動，這才是運動部要積極進行的。

（作者為國中校長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

