評論 > 社群

法操》【司想評論】試用香水帶回家，女子自帶分裝瓶狂裝香水，恐涉竊盜罪！

賣場的香水只供民眾試用，若自帶分裝瓶將香水帶回家使用，就很有可能觸犯竊盜罪。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/09/17 08:30

◎ 法操司想傳媒

試用品能不能帶回家？賣場常會提供免費的化妝品、保養品供民眾試用，有時候會看到民眾使用大量的保養品，全身都塗一遍，雖然觀感不好，但不至於觸法。不過近期有民眾拍下一名藍衣女子，自帶香水分裝瓶到賣場狂裝擺在架上的試用香水，只見女子將香水試用瓶的噴頭拔掉，手動將香水灌進自備的分裝瓶中。

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

畫面中的女子將香水裝進自帶的分裝瓶中，可能已觸犯竊盜罪。竊盜罪規定在刑法第320條第一項：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」

賣場的香水只供民眾試用，若自帶分裝瓶將香水帶回家使用，就很有可能觸犯竊盜罪。

同樣的，大賣場時常會提供免費試吃產品供民眾試吃，若有民眾大量的將試吃產品據為己有、帶回家享用，也很有可能觸犯竊盜罪。

另外，若將吃到飽餐廳的食物打包帶走，也很有可能觸法！吃到飽餐廳能否打包，雖無明文規範，主要由餐廳自行訂定相關規則並加以公告。若餐廳已明確告知不得打包，而消費者仍未經同意將食物攜出，則可能涉及刑法上之竊盜罪責。因此，消費者於用餐前最好先確認餐廳是否有禁止打包的規定。

法操也要提醒各位讀者，不要貪小便宜，雖然免費的東西非常誘人，但這種行為不僅會造成其他想使用的民眾困擾，更很有可能觸法。以往美式賣場都有試吃服務，但因近期有民眾大量索取，不少賣場已經取消試吃活動，影響許多有購買慾望而想試用的消費者。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】試用香水帶回家，女子自帶分裝瓶狂裝香水，恐涉竊盜罪！

