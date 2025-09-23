晴時多雲

評論 > 社群

黑熊學院》美恢復戰爭部 中共散播疑美論

準確來說，台灣的疑美論是由中國官方定調後，像病毒式傳播「傳遞」到台灣內部甚至國際宣傳。 ​
黑熊學院

黑熊學院

2025/09/23 21:00

◎黑熊學院

美國總統川普正式將國防部「恢復」為戰爭部。首先指出，美國此舉是「恢復」，而不是更改。

美國總統川普簽署行政命令，將國防部恢復為戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。（美聯社檔案照）美國總統川普簽署行政命令，將國防部恢復為戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。（美聯社檔案照）

美國前總統杜魯門 1949 年曾將過去的戰爭部改名為國防部，現在只是「回歸」罷了，簡單來說是要表明：

1、回歸本質：專心針對該機構的任務本質。

2、積極應對：當前國際局勢顯然沒有模糊應對的空間。

中國的《解放軍報》幾天後，迅速去脈絡且超譯了美國的「恢復之舉」。

→《解放軍報》在中國的地位特殊，是輿論操作的核心；在表明與官方有關的軍方事務與態度上，具有定調地位。

接下來中國各層級媒體的輿論基調，都不會離開這些主旋律。《解放軍報》對美國這項舉動的定調重點：

《解放軍報》對美國這項舉動的定調，散播疑美論。（取自貼文）《解放軍報》對美國這項舉動的定調，散播疑美論。（取自貼文）

1、內文提及，美國恢復戰爭部只是將「軍事擴張重新包裝」，為單邊主義戰略披上合法外衣。
→翻譯：美國本來就壞，現在又更壞了，壞到想合理化擴張領土與實行霸權。

2、內文指出美國試圖「以武力進一步挑戰國際安全秩序與規則」，暴露出極端利己主義本質，引起國際社會強烈擔憂。
→翻譯：美國不斷用武力挑戰國際安全秩序，讓全世界都很擔心。

3、內文還指，「美國戰爭部此次恢復名稱，為美國持續擴大的軍事開支提供合法性支撐，將『戰爭常態化』植入公眾認知，更好地爭取軍工複合體的支持。」
→翻譯：美國不過是想「尋釁滋事」並加強「軍工複合體」（泛指軍工企業、國會、野心政客，以及國防研究機構等）的建構，挑起戰爭讓美國雙贏。

黑熊學院》美恢復戰爭部 中共散播疑美論美國國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。（美聯社檔案照）
-

好笑的是，這些都是中國自己正在做的事情，上述三點也都是台灣常見疑美論敘述。

準確來說，台灣的疑美論是由中國官方定調後，像病毒式傳播「傳遞」到台灣內部甚至國際宣傳。


▲「霸權+軍工複合體+軍事擴張」=中國最擅長的事

中國批評別人的事情，正是自己在做的事。尤其在習近平上台後，這些手段更為激烈。中國作為極權國家，其打造「軍工複合體」的能力更為綿密且廣泛。

他們不可能存有民間機構，這些軍事工業集團，皆為黨政軍底下的國營機構。

而支配者則是黨國權貴，以權貴資本主義的方式在運作，這才是「究極版・軍工複合體」。

「軍工複合體之說」最早可回溯到 70 幾年前，當時是為了批判民主國家內政府與民間少數幾間軍事工業合作的現象——但這是非常過時的說法。

當前中國是「軍國主義式」的國家，國內氣氛好戰，對外積極擴張、國防預算年年增加且對 GDP 佔比大幅增長，中國的權貴資本主義操作下的「軍工複合體」，才是最危險的存在。

更別說，中國的軍工複合體還進行非法軍事貿易，將武器賣給恐怖份子，還因此成為聯合國的制裁名單。

中國近日舉行九三閱兵，就是軍事擴張的一種展現。（路透檔案照）中國近日舉行九三閱兵，就是軍事擴張的一種展現。（路透檔案照）

▲自打臉？中國「九三閱兵」就是軍事擴張的一種展現

無論是大規模閱兵，或積極聯絡世界獨裁政權參與閱兵盛會，不僅花費甚巨，更要展現軍事擴張的意圖；更別說其展現的武器大部分都是極具侵略的武器，作為防禦型的武器則非常稀少。

何況，中國一直以來對台日韓、菲律賓、越南等周邊國家的空海域侵擾從未間斷，是誰在做國際流氓進行軍事擴張，還不明顯嗎？

▲獨裁者最擅長的事：打人的喊救人

中國此次批評最諷刺的莫過於，自身就是國際秩序最大的 Trouble Maker，卻去批評試圖守護國際秩序的美國。

我們要再次提醒：中國對輿情掌握是嚴謹的，但策略是靈活的。

當《解放軍報》做出輿論定調，並在後續確認這套論述有用，中國的黨官媒就會繼續傳播、且透過台灣內部共鳴者配合，持續強化疑美論戰場

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

