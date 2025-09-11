晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》陳水扁連任經驗對賴清德的啟示

然而，2004年陳水扁卻戲劇性翻身，擊敗連宋聯盟，成功連任。其經驗對今日賴清德有三大啟示。
汪浩時間

汪浩時間

2025/09/11 13:00

◎汪浩

2000年陳水扁當選總統，完成首次政黨輪替，但第一任就陷入「朝小野大」困境。民進黨在立院是少數，國親聯手杯葛，行政推動困難；兩岸無法突破「九二共識」僵局，美國為了拉攏中國，對扁有所保留；內政上台資外流、失業率升高、經濟停滯等問題叢生，民調一路下滑。2001年立委選舉，雖小幅進步，但仍被泛藍壓制，形成弱勢總統。

（取自貼文）（取自貼文）

然而，2004年陳水扁卻戲劇性翻身，擊敗連宋聯盟，成功連任。其經驗對今日賴清德有三大啟示。

一、把「弱勢」轉化為「對抗壓力」的資源

陳水扁被藍營長期杯葛，卻懂得塑造「被霸凌」的敘事，讓民眾產生「弱勢總統需要支持」的同情。最終，他將「朝小野大」化為綠營凝聚力來源。對賴清德而言，如今同樣面臨藍白主導立院，若能凸顯「在野黨杯葛攸關民生與國安政策」，即可爭取社會理解與支持。

前總統陳水扁9日發文感謝總統賴清德曾於8月23日投完公投票後，到他台南住家探望臥病的扁嫂吳淑珍。（擷取自陳水扁臉書）前總統陳水扁9日發文感謝總統賴清德曾於8月23日投完公投票後，到他台南住家探望臥病的扁嫂吳淑珍。（擷取自陳水扁臉書）

二、以國安與主權議題凝聚社會共識

扁政府內政受挫，卻藉由「台灣主體性」與「防禦性公投」將焦點轉向安全議題，轉移選民對內政不滿。兩岸緊張反而促使選民回流，甚至「319槍擊」更強化危機感。對照今日，賴清德在2025年3月因國安記者會獲得民調高點，顯示安全議題仍是選民最關注的核心。若能持續強化國安論述和國防戰略，並與產業發展政策有效結合，便能重新主導政治議程。

（取自貼文）（取自貼文）

三、危機領導與果斷承擔

陳水扁在孤立時仍敢於挑戰國會與外部壓力，展現逆境領導特質。反觀賴清德，726大罷免失利後反應遲緩，未及時承擔責任與調整人事，讓支持者失望。要翻轉低迷，賴必須展現更果斷的承擔態度，證明自己有能力帶領支持者走出困境。

陳水扁的經驗證明：少數執政並非必然失敗。只要善用外部壓力、掌握安全議題、展現危機領導，仍可能實現翻身。對賴清德而言，今日的低潮正是考驗領導力的時刻，若能學習陳水扁的翻轉經驗，將「困境」化為「契機」，仍有可能在未來重獲主導權。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書