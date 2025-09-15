自由開講》無人機通訊安全 台美強化國防及國安合作

◎ 朱孟庠

台灣智庫日前舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」。退將胡延年在會中表示，現今作戰關鍵已不僅是傳統火力對抗，而在於誰能掌握電磁頻譜與資訊優勢。首先無人機偵察、攻擊與誘敵等多元任務，背後的指管、導航、通訊等能力，都仰賴資電作戰支持。

台灣智庫舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，前國防部參謀本部通次室中將次長胡延年（左二）出席。（資料照）

台灣與美國透過建立網路安全的緊密合作而達成國安政策協調模式，是完全必要的國安行動。 政府明白，但做得到？台海戰争將以無人機為主，無人機通訊安全決定勝負，台灣應該發展Chaos-based Cryptography（基於混沌的密碼學），而此科技新發展也可以防止中國的網路入侵，因為它是量子，非線性的；而數位的線性的邏輯已然被中國數學家王小雲（密碼學專家）所破解。

胡延年也表示，若遭遇無人機大量襲擾，而未建立資電防護系統，將使作戰趨於被動，而無人機容易受到電子干擾與誘導欺騙，因此，我國除了籌獲各式無人機，包括防禦無人機的電磁干擾、通訊截斷與偽目標投放等手段，也應隨之發展用兵新思維。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，該注意共軍「資訊作戰群」所展示的能力。（資料照）

中華戰略前瞻協會研究員揭仲更揭露：習近平在二○一五年閱兵時，宣布將裁軍卅萬人、優化軍隊結構，被視為軍改起點，使得今年「軍事航天部隊」、「網絡空間部隊」、「信息支援部隊」與「聯勤保障部隊」等四個軍改後新成立的兵種方隊更受矚目。揭仲指出，共軍刻意凸顯「反介入作戰」、「防空／反彈道飛彈」、「反無人機」、「無人作戰載具」與「戰略打擊」等戰力在體系上的完整性；對國軍來說，除了該注意共軍已趨於成熟的各式無人作戰載具與反無人機戰力外，更該注意共軍「資訊作戰群」所展示的能力。

「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵中「首次」亮相的兵種方隊，整個閱兵更像是習近平推動軍事改革10週年的成果展。（資料照，圖取自美聯社直播）



清華大學李天岩混沌數學研究中心陳禹成教授表示：台灣有百分之百防駭的實力，Chaos加密是非線性混沌加密，由美國台裔李天岩教授將物理混沌現象數學化之後的模型發展而成，縱有王小雲、量子電腦也破解不了。華府律師曾說：也因此中國中央軍委會有找台灣某位中研院院士去解釋Chaos加密功能，目前相仿的混沌理論已應用在無人機上面。

戰爭用的無線通訊很重要，台灣在這方面，有絕對的優勢，政府莫忽略，台灣可以作為美、中競爭之間槓桿的實力。在晶片設計架構FPGA上的專利及技術，從基礎設計開始扎根突破，晶片設計可以融入混沌理論，對通訊硬體的新一代混沌加密有莫大的幫助。

蕭規曹隨？如果前朝蔡政府時代並没有走出，可以跟美國政府以「平等、尊嚴」地位的談判籌碼，如今的川普政府更難應對，在台灣面對關稅談判低迷的局勢下，陳教授表示：台灣不是沒有美國所需要的新的好籌碼，賴政府可善用台灣有量子力學的防駭研究成果！

不論七二六和八二三結果，台灣與美國透過建立網路安全的緊密合作而達成國安政策協調模式，是完全必要的國安行動。台灣需要什麼樣的籌碼和美國政府談判？台灣可以利用民間發展成功的百分百防駭系統，加強與美國國防和國安合作！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

