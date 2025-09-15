晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》無人機通訊安全 台美強化國防及國安合作

2025/09/15 12:30

◎ 朱孟庠

台灣智庫日前舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」。退將胡延年在會中表示，現今作戰關鍵已不僅是傳統火力對抗，而在於誰能掌握電磁頻譜與資訊優勢。首先無人機偵察、攻擊與誘敵等多元任務，背後的指管、導航、通訊等能力，都仰賴資電作戰支持。

台灣智庫舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，前國防部參謀本部通次室中將次長胡延年（左二）出席。（資料照）台灣智庫舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，前國防部參謀本部通次室中將次長胡延年（左二）出席。（資料照）

台灣與美國透過建立網路安全的緊密合作而達成國安政策協調模式，是完全必要的國安行動。 政府明白，但做得到？台海戰争將以無人機為主，無人機通訊安全決定勝負，台灣應該發展Chaos-based Cryptography（基於混沌的密碼學），而此科技新發展也可以防止中國的網路入侵，因為它是量子，非線性的；而數位的線性的邏輯已然被中國數學家王小雲（密碼學專家）所破解。

胡延年也表示，若遭遇無人機大量襲擾，而未建立資電防護系統，將使作戰趨於被動，而無人機容易受到電子干擾與誘導欺騙，因此，我國除了籌獲各式無人機，包括防禦無人機的電磁干擾、通訊截斷與偽目標投放等手段，也應隨之發展用兵新思維。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，該注意共軍「資訊作戰群」所展示的能力。（資料照）中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，該注意共軍「資訊作戰群」所展示的能力。（資料照） 

中華戰略前瞻協會研究員揭仲更揭露：習近平在二○一五年閱兵時，宣布將裁軍卅萬人、優化軍隊結構，被視為軍改起點，使得今年「軍事航天部隊」、「網絡空間部隊」、「信息支援部隊」與「聯勤保障部隊」等四個軍改後新成立的兵種方隊更受矚目。揭仲指出，共軍刻意凸顯「反介入作戰」、「防空／反彈道飛彈」、「反無人機」、「無人作戰載具」與「戰略打擊」等戰力在體系上的完整性；對國軍來說，除了該注意共軍已趨於成熟的各式無人作戰載具與反無人機戰力外，更該注意共軍「資訊作戰群」所展示的能力。

自由開講》無人機通訊安全 台美強化國防及國安合作「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵中「首次」亮相的兵種方隊，整個閱兵更像是習近平推動軍事改革10週年的成果展。（資料照，圖取自美聯社直播）

清華大學李天岩混沌數學研究中心陳禹成教授表示：台灣有百分之百防駭的實力，Chaos加密是非線性混沌加密，由美國台裔李天岩教授將物理混沌現象數學化之後的模型發展而成，縱有王小雲、量子電腦也破解不了。華府律師曾說：也因此中國中央軍委會有找台灣某位中研院院士去解釋Chaos加密功能，目前相仿的混沌理論已應用在無人機上面。

戰爭用的無線通訊很重要，台灣在這方面，有絕對的優勢，政府莫忽略，台灣可以作為美、中競爭之間槓桿的實力。在晶片設計架構FPGA上的專利及技術，從基礎設計開始扎根突破，晶片設計可以融入混沌理論，對通訊硬體的新一代混沌加密有莫大的幫助。

蕭規曹隨？如果前朝蔡政府時代並没有走出，可以跟美國政府以「平等、尊嚴」地位的談判籌碼，如今的川普政府更難應對，在台灣面對關稅談判低迷的局勢下，陳教授表示：台灣不是沒有美國所需要的新的好籌碼，賴政府可善用台灣有量子力學的防駭研究成果！

不論七二六和八二三結果，台灣與美國透過建立網路安全的緊密合作而達成國安政策協調模式，是完全必要的國安行動。台灣需要什麼樣的籌碼和美國政府談判？台灣可以利用民間發展成功的百分百防駭系統，加強與美國國防和國安合作！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書